Pengungkapan Kasus Novel Diharap Secepat Perbaikan Matanya

Metrotvnews.com, Jakarta: Perkembangan penyembuhan mata penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, terus meningkat. Harapannya, sejalan dengan kinerja polisi dalam mengungkap pelaku berikut dalang di balik kasus itu.



"Pihak keluarga dan KPK berharap proses penyembuhan mata Novel juga sejalan dengan perkembangan proses pengungkapan pelakunya," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Kamis 27 April 2017.



Ia menjelaskan, pekembangan penyembuhan mata penyidik KPK yang terkena cairan korosit itu terus meningkat. Kabar baik diharapkan juga datang dari polisi buat mengungkap siapa pelaku, motif dan dalangnya.



Ia mengungkapkan, secara umum perkembangan perawatan Novel Baswedan mengalami perkembangan. Pertumbuhan jaringan mata putih sebelah kanan sudah mulai menyentuh kornea, namun mata kiri belum ada perkembangan dari kemarin.



"Mata kiri bisa membaca huruf besar namun harus melalui lubang kecil. Masih ada garis kalsium di mata kiri dan segera ditangani dengan obat terpisah," katanya.



Febri menjelaskan, hasil diagnosa terakhir mata Novel sebelah kanan mengalami pemulihan conjungtiva putih sudah menyentuh kornea. Tekanannya sebesar 18, dengan range batas normal adalah antara 6-21.



Kemudian untuk mata sebelah kiri kondisi kornea dan conjungtiva masih sama yakni tekanan mata sebesar 20, dengan range batas normal adalah antara 6-21. Ada garis putih yang muncul di selaput mata sebelah kiri sehingga dilakukan pemberian obat.



Rencananya, tim dokter melakukan 4 tindakan untuk menindaklanjuti perkembangan tersebut. "Pertama melakukan analisa langsung terhadap dua bola mata secara manual, tes kondisi mata dengan indikator warna melalui pemberian cairan kimia, pemberian eye drop dan pengecekan tekanan mata," pungkasnya.





(FZN)