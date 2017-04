Puisi untuk Novel Baswedan

Metrotvnews.com, Jakarta: Teror air keras yang menimpa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mengundang keprihatinan penyair asal Maluku Rudi Fofid. Kecaman dari penerima Maarif Award 2016 ini mengalir lewat puisi.



"Serangan fisik kepada Novel Baswedan telah merusak kedamaian, keamanan, kemanusiaan, dan kebudayaan kita sebagai sebuah bangsa yang besar," kata Rudi dalam pernyataan sikapnya, Selasa 11 April 2017.

Rudi mengatakan status hukum sebagai panglima telah dilecehkan oleh perbuatan teror semacam itu. Dia menilai ada skenario yang menghubungkan pelaku lapangan dan pemberi komando."Semua ini patut diduga ada kepentingan besar. Novel dalam jabatannya adalah orang yang dianggap mengancam kepentingan besar tersebut," kata dia.Agar tak menimbulkan spekulasi yang luas, Rudi berharap Polri segera mengusut tuntas kasus ini. Menangkap pelakunya dan menemukan tokoh tersembunyi di balik kasus itu."Jika polisi tak tuntas mengusut kasus ini, akan menjadi preseden buruk dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Teror akan menjadi metode untuk melemahkan pejabat negara, terutama para penegak hukum."Dia juga khawatir perilaku serupa ditiru di daerah. Dan tentu saja akan sangat mengancam keselamatan para penegak hukum. "Para penjahat pun akan terus melakukan kejahatannya terhadap negara dan warganya."Berikut puisi yang dilahirkan Rudi sebagai bentuk keprihatinan terhadap Novel Baswedan:Episode Novel BaswedanBahkan di dalam novel paling horor,Tak ada lakon air keras membasuh mukaBiarlah, padamu air keras itu jadi pupukMenyuburkan mata-mata tunasMata keadilan dan mata kebenaranSehingga tumbuh menjadi tiang tegakJadi rimba dambaan segala makhlukMari keraskan jantungSebab tikus-tikus sudah terkepungMari keraskan hatiSebab hantu blau sudah kesianganMari keraskan empeduSebab ludah penipu sudah jadi asam sulfatMari tulis novel baru dengan pena yang tak penakutMaka kelak di dalam novel hukum IndonesiaKita akan membaca riwayat para pendekarJuga lukisan karikatur si berat bertopeng hitamMaka jangan goyah, tetaplah kerasBacakan tuntutan dengan suara kerasSebab takbir akan bergema kerasWalau senja nanti, kiamat akan turunJakarta, 11 April 2017(UWA)