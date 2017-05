Polri Terus Kejar Pelaku Penyiraman kepada Novel Baswedan

Metrotvnews.com, Jakarta: Polisi belum menetapkan nama tersangka yang menyerang Novel Baswedan dengan air keras. Meski sudah memeriksa sejumlah saksi, polisi belum menemukan titik terang.



"Tadinya terduga ada dua. Ada satu lagi terduga. Jadi ada tiga. Ketiganya ‎sudah diperiksa. Tapi belum ada titik terang," ujar Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Setyo Wasisto di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta, Jumat 12 Mei 2017.

Setyo mengaku akan berusaha cepat mendapatkan nama-nama tersangka yang membuat Novel Baswedan luka di kelopak mata dan dahi. Meski, kedaluwarsa kasus itu bertahan 12 tahun lamanya."Jadi penyidikan itu faktor lucky, kadang cepat, ada yang tiga tahun, dua tahun, sebulan, ada yang enggak lebih sampai satu minggu. Selama kasus itu belum kedaluwarsa, kita kejar terus," papar Setyo.Menurut dia, dari pemeriksaan tiga orang tersebut belum cukup membuat pelaku tertangkap. Apalagi, pihak AL, salah seorang saksi, memiliki alibi tidak ada di tempat kejadian perkara (TKP). Kemudian, dua terduga lainnya mengaku sama, tidak ada ditempat pada saat penyiraman air keras ke Novel Baswedan."Alibi meyakinkan penyidik, pada saat kejadian tidak ada di TKP, kemudian terakhir mendapatkan foto Novel, disampaikan ke penyidik, ternyata tidak ada. Tipis. Jadi terduga belum kita tetapkan sebagai tersangka. Kita akan cari terus sampai ketemu," pungkas Setyo.(AZF)