LBH Nilai Kasus Novel Harusnya Selesai Dua Pekan

Jakarta: Kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan yang tak kunjung usai, menimbulkan banyak pertanyaan. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menilai kasus serupa bisa rampung dalam hitungan minggu.



"Kalau kita bandingkan dengan kasus kekerasan lain, misal perampokan pembacokan dan kasus lain, bisa dengan mudahnya diselesaikan oleh kepolisian. Seminggu dua minggu, bisa langsung ditangkap tersangkanya," kata Direktur LBH Jakarta Alghiffari Aqsa kepada Medcom.id di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat, 23 Februari 2018.

Bagi Algif, kasus penyiraman Novel sangat menyita waktu. Kuasa hukum Novel itu pun menampik pernyataan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane, yang mengkomparasi kasus Novel dengan kasus yang diusut KPK.



"Mengkomparasinya jangan dengan KPK, tapi kasus kekerasan lain, dan LBH sudah mengkomparasikan kasus yang linier dengan kasus Novel," kata Algif.



Tuntutan atas penuntasan kasus Novel, tidak berhubungan dengan kasus yang berlarut di KPK. Algif menyebut, sejauh ini pihaknya dan komponen masyarakat sipil lain, gencar menuntut penuntasan kasus oleh lembaga anti rasuah.



Contohnya, kata dia, kasus Budi Gunawan yang dulu tak dituntaskan, dan terus didesak LBH. Selain itu, kasus KTP-el yang sejak dulu dikawal Indonesian Corruption Wacth (ICW) untuk dituntaskan. Kasus Century dan BLBI juga masih didesak untuk segera rampung.



"Artinya bukan kita tidak kritis ke KPK soal penuntasan kasus. Tapi dalam kasus Novel ini adalah kasus spesifik, kriminal kekerasan, yang logikanya menurut Novel sendiri sebulan bisa ketahuan pelakunya," tandas Algif.



Sebelumnya, Neta mengkritisi soal desakan masyarakat yang menuntut kasus penyiraman penyidik KPK Novel Baswedan segera diselesaikan. Padahal, kata Neta, kasus yang berlarut sudah sering terjadi, pun di tubuh KPK sendiri.



"Soal kasus-kasus yang berlarut-larut, di KPK pun banyak kasus yang berlarut, seperti kasus Pelindo II, tapi kenapa publik tetap mempercayakannya kepada KPK untuk menuntaskannya," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S. Pane pada Medcom.id, Jumat, 23 Februari 2018.



Menurutnya, desakan publik seolah menyudutkan kepolisian. Sementara perlakuan masyarakat ke KPK dipandang Neta tak seperti itu. Kasus Pelindo II hampir berjalan tiga tahun dan tidak jelas nasibnya di tangan lembaga anti rasuah, namun tak mendapat perhatian publik.



"Kenapa tidak menuntut agar dibentuk TGPF untuk menuntaskan kasus pelindo II, padahal sudah hampir 3 tahun tak jelas nasibnya. Dan mantan dirut Pelindo II tak juga ditahan KPK, padahal sudah menjadi tersangka," kata Neta.









