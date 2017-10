Satu Tersangka Pesta Homoseksual Berada di Luar Negeri

Metrotvnews.com, Jakarta: Polisi telah menetapkan enam tersangka kasus pesta homoseksual di sebuah tempat spa di kawasan Harmoni, Jakarta Pusat. Lima di antaranya telah ditangkap, sementara satu lainnya masih dalam pencarian polisi.



Satu tersangka yang masih buron diketahui berinisial HE. Ia merupakan pemilik T1 Sauna, tempat yang digerebek polisi. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, HE diketahui tidak sedang di Tanah Air.

"Masih di luar negeri," kata Argo di Markas Polda Metro Jaya, Selasa 10 Oktober 2017.



Namun, polisi belum menyimpulkan jika HE melarikan diri. Sebab, saat tempat sauna kaum gay miliknya digerebek, posisi HE sudah berada di luar negeri.



"Ya nanti sedang kita hubungi untuk segera kembali lalu kita periksa," tutur Argo.



Sebelumnya, polisi membongkar kegiatan pesta homoseksual di tempat Spa bernama T1 Sauna, kawasan Harmoni, Gambir, Jakarta Pusat. Sebanyak 51 orang penyuka sesama jenis digiring dari lokasi itu.



Atas kasus tersebut, enam orang ditetapkan sebagai tersangka. Selain HE, polisi juga menetapkan GG, GCMP, NA, TS dan K sebagai tersangka. Mereka adalah pengelola dan karyawan tempat spa itu.



Mereka disangka melanggar Undang-undang Pornografi Pasal 30 Jo Pasal 4 ayat 2 UU No 44 Tahun 2008, dan atau Pasal 256 KUHP. Ancaman hukumannya 6 tahun penjara.









(SCI)