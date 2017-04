Insiden yang Menimpa Novel Harusnya Mudah Diusut

Metrotvnews.com, Jakarta: Sekretaris Fraksi Partai NasDem, Syarief Abdullah, mendesak kepolisian untuk segera mengungkap aktor di balik insiden penyiraman air keras kepada penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan.



"Ini tindakan biadab. Kita minta kepolisian segera mengungkap dan menangkap aktor intelektual tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap Novel," ujar Syarief di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa 11 April 2017.

Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni meyakini Polri dapat segera menangkap pelaku penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan.Keyakinan ini disampaikan mengingat kemampuan Polri mengungkap berbagai kasus besar telah teruji, bahkan dalam hal pemberantasan terorisme."Urusan teroris Polri ahlinya. Maka, urusan (penyiraman air keras) Novel Baswedan saya yakin Kapolri bisa menangkap pelakunya dengan cepat," kata Sahroni.Sahroni mengatakan Polri harus berkoordinasi dengan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk mengungkap kasus ini. "Novel sedang menyelidiki kasus besar. Maka, Kapolri dan BIN harus menangkap pelaku intelektualnya dengan segera agar kasus ini terang," ujar dia.Wajah Novel disiram air keras oleh orang tak dikenal usai pulang salat Subuh di masjid dekat rumahnya, di Kelapa Gading, Jakarta Utara, pagi tadi. Pelaku diduga dua orang dan mengendarai sepeda motor.Teror itu diduga kuat berkaitan kasus KTP elektronik yang diusut Novel. Presiden Joko Widodo pun memerintahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk mencari aktor di balik aksi ini.(UWA)