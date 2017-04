CCTV Rumah Novel Baswedan Dibawa KPK

Metrotvnews.com, Jakarta: KPK diketahui membawa kamera pengintai (CCTV) yang ada di rumah penyidik KPK Novel Baswedan. Akibatnya, polisi belum bisa membedah isi CCTV itu.



"Sampai sekarang kita belum terima ya (CCTV)," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono di Mapolda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Rabu 12 April 2017.



Menurut Argo, CCTV itu terpasang di depan rumah Novel. CCTV, memang inventaris bagi Novel dari lembaga antirasywah.



Setelah kejadian, Argo bilang, CCTV dibawa KPK. Kepolisian masih berkoordinasi agar bisa memeriksa isi CCTV. "Ya memang CCTV itu inventaris (KPK) ya," ucap Argo.



Polisi masih mengusut aksi teror terhadap Novel Baswedan. Sebanyak 15 saksi sudah diperiksa. Mereka adalah warga yang tinggal di Kelapa Gading.



Selain memeriksa saksi, polisi juga menemukan barang bukti seperti cangkir dan cairan. Dua benda itu diduga digunakan pelaku buat menyerang Novel.



Cangkir dan cairan masih diteliti di Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri. Penyidik berharap ada titik terang buat menyingkap tabir aksi teror terhadap Novel.



Wajah Novel disiram air keras oleh orang tak dikenal usai pulang salat Subuh di masjid dekat rumahnya, di Kelapa Gading, Jakarta Utara, kemarin. Pelaku diduga dua orang yang mengendarai sepeda motor.



Teror itu diduga kuat berkaitan kasus KTP elektronik yang diusut Novel. Presiden Joko Widodo pun memerintahkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian mencari aktor di balik teror ini.







