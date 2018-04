Petugas Lapas Dituntut Berinovasi

Jakarta: Petugas lembaga pemasyarakatan (lapas) dituntut serius untuk mewujudkan lapas yang profesional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif (PASTI). Pasalnya, moralitas dan integritas petugas menjadi taruhan.



"Jangan bekerja hanya melaksanakan rutinitas yang sama secara terus menerus. Jika ingin suatu perubahan, lakukanlah terobosan dan usaha yang lebih," kata Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly saat upacara peringatan Hari Pemasyarakatan ke-54 di Kantor Ditjenpas, Jakarta Pusat, Jumat, 27 April 2018.

Politisi PDI Perjuangan ini meminta semua petugas pemasyarakatan mengubah pola pikir menjadi lebih baik. Itu karena sudah terlalu sering muncul pemberitaan buruk akibat perilaku menyimpang para oknum.



Ia tak menampik hal tersebut memang sulit dilakukan karena membutuhkan waktu untuk mengubah cara pikir dan meninggalkan praktik kotor. Namun, Yasonna memastikan semua hal bisa diwujudkan kalau ada niat.



Yasonna memastikan Kemenkumham tak tinggal diam. Dia memerintahkan jajarannya menjalankan tindakan strategis untuk menghapus praktik kotor. Penempatan petugas lapas harus didasarkan pada kompetensi.



"Right man on the right place," ungkap dia.



Menurut dia, perubahan pola pikir mendesak dilakukan. Pasalnya, ke depan, skema restorative justice diterapkan sehingga pelaku pidana ringan tak akan dimasukkan ke lapas.



"Saya percaya pada usia bakti Pemasyarakatan ke-54, kita akan bergandengan tangan untuk melakukan tugas-tugas terbaik sehingga citra lapas jadi baik," ungkap Yasonna.



Dalam acara ini, Yasonna memberikan penghargaan pada jajaran. Selain itu, dia meneken nota kesepahaman bersama beberapa pihak, misalnya, Badan Narkotika Nasional (BNN).





(OGI)