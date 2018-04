Polisi Tagih Nama Jenderal pada Novel

Jakarta: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan diminta mau bersuara kepada polisi soal nama jenderal yang diduga terlibat dalam kasus penyiraman air keras. Sebab, informasi dari Novel sangat penting buat menyingkap kasus ini.



"Catat ini, katakan Jenderal mana, buka, itu sangat berharga, informasi apapun dari masyarakat, dari pelapor, dari mana saja ke penyidik buka, kita akan ucapkan terima kasih," kata Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen M Iqbal di Polres Metro Jakarta Selatan, Rabu, 11 April 2018.

Iqbal memastikan polisi akan netral dan terbuka jika benar ada oknum jenderal yang terlibat dalam penyerangan ini. Namun, polisi enggan memaksakan untuk segera meminta keterangan novel lantaran kesehatannya belum stabil.



"Saya kira saudara NB kan masih dalam proses penyembuhan, proses perawatan itu harus kita hargai dong, penyidik tidak boleh memaksa siapapun memberikan keterangan demi kepentingan proses penyidikan," jelas Iqbal.



Novel sebelumnya menyebut ada keterlibatan perwira tinggi Polri dalam kasus penyiraman air keras ini. Pengakuan itu dibeberkannya kepada wartawan majalah Time saat mewawancarainya di ruang perawatan di rumah sakit di Singapura. Hasil wawancara itu kemudian dipublikasikan di laman Time.com pada 13 Juni 2017.



"Saya menerima informasi ada jenderal polisi yang terlibat. Saya pikir informasi itu salah. Tapi, setelah dua bulan penyidikan kasus ini berjalan dan tak ada titik terang, saya pikir informasi itu benar," kata Novel.

