BNN Bidik Praktik Pencucian Uang Hasil Penjualan Narkoba

Jakarta: Badan Narkotika Nasional (BNN) menelusuri tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada setiap sindikat penjualan narkoba. Terutama bandar yang kini mendekam di tahanan.



"Kami melakukan tracing kepada para bandar yang sudah divonis dalam lembaga pemasyarakatan yang selama ini kami mensinyalir mereka bermain lagi karena ada uang," ujar Direktur TPPU BNN Brigjen Bahagia Dachi di kantornya, Jalan MT Haryono, Cawang, Jakarta Timur, Selasa, 17 Juli 2018.

BNN bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengungkap aliran dana ke sejumlah perusahaan. BNN menduga uang yang mengalir ke sejumlah perusahaan berpotensi hasil kejahatan narkotika.



"Seperti hari ini kita mengamankan IN setelah kami tracing ternyata itu adalah hasil dari kejahatan daripada penjualan narkoba," ujar Dachi.



BNN mengamankan IN, seorang pemilik rekening PT Surya Subur Jaya dan PT Nusa Primula Maju Jaya. IN diduga menampung aliran dana dari bandar narkoba Irawan melalui kedua perusahaan itu.



Irawan alias Dagot melakukan kejahatannya di balik Rutan Kelas IIA Pontianak pada 27 Agustus 2017. Irawan terlibat peredaran 10,39 kilogram sabu.





(OJE)