Alasan Pergantian Kapolda Metro Jaya

Metrotvnews.com, Jakarta: Mabes Polri mengganti pucuk pimpinan Polda Metro Jaya. Hal ini sebagai bentuk penyegaran.



"Benar. Mutasi rutin dalam rangka tour of duty dan tour of area," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto, Kamis 20 Juli 2017.

Rotasi ini tertera dalam surat telegram Kapolri nomor ST/1768/VII/2017. Dalam surat tersebut, Kapolda Metro Jaya Irjen Mochamad Iriawan akan dipromosikan menjadi asisten kapolri bidang operasi (asops).Irjen Unggung Cahyono yang menjabat asops kapolri dipromosikan menjadi asisten logistik (aslog kapolri). Sementara itu, jabatan yang ditinggalkan Iriawan akan diisi oleh Irjen Idham Azis yang sebelumnya menjabat kepala Divisi Propam Polri.Brigjen Martuani Sormin yang menjabat Kapolda Papua Barat diangkat menjadi kadiv Propam Polri. Kapolri mengangkat Kepala Biro Provos Divisi Propam Polri Brigjen Rudolf Alberth Rodja sebagai kapolda Papua Barat.Iriawan pun merasa rotasi ini tidak berkaitan dengan belum terungkapnya penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Surat keputusan ini sendiri terbit bertepatan dengan 100 hari sejak penyerangan Novel terjadi."Enggak ada apa-apa. Enggak ada. Mudah-mudahan Kapolda baru bisa mengungkap itu (kasus Novel)," kata Iriawan.(OGI)