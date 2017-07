100 Hari Penyerangan Novel, Janji Pengungkapan belum Dipenuhi

Metrotvnews.com, Jakarta: Hari ini tepat 100 hari pascapenyerangan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan. Namun, pelaku penyerangan belum juga terungkap.



Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, Novel diserang secara brutal untuk 'dilumpuhkan'. Pelaku ingin Novel tidak bisa lagi bertugas maksimal di KPK.

100 hari pasca kasus penyiraman air keras terhadap salah satu penyidik KPK,Novel. Semoga pelaku segera terungkap! #100HariNovelDiserang pic.twitter.com/xHWgnwdEAz — KPK (@KPK_RI) July 20, 2017

Dia menyayangkan belum ada kemajuan dalam membongkar pelaku penyerangan itu. "Progress untuk memastikan keberhasilan dalam membongkar kasus brutalitas penyerangan Novel tidak menunjukan hasil signifikan apalagi memuaskan," tandas dia.Pria berusia 57 tahun ini, sanksi kasus penyiraman air keras itu akan terbongkar. Malah, lanjut dia, pembentukan pencari fakta independen sebagai solusi tidak disetujui."Janji untuk segera mengungkap kasus itu tidak dipenuhi dan bersifat spekulatif. Tim pencari fakta tidak disetujui dan terkesan digembosi," pungkas dia.Sebelumnya, Novel disiram cairan yang diduga air keras di dekat Masjid Jami Al Ihsan, dekat rumahnya. Saat itu, Novel baru saja selesai menunaikan salat Subuh berjemaah sekitar pukul 05.10 WIB.Akibat penyerangan ini, penglihatan Novel terganggu dan harus menjalani perawatan di Singapura. Novel Baswedan merupakan Kepala Satuan Tugas yang menangani beberapa perkara besar, satu di antaranya adalah kasus dugaan korupsi proyek KTP-el.(REN)