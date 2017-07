Kapolri: Presiden Ingin Kasus Novel Cepat Selesai

Metrotvnews.com, Jakarta: Presiden Joko Widodo tak ingin pengungkapan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan berlarut-larut. Presiden mau penuntasan kasus ini disegerakan.



"Prinsipnya (Presiden) ingin (pengungkapan kasus ini) sesegera mungkin. Tapi ada kendala-kendala di lapangan," kata Kapolri Jenderal Polri Tito Karnavian usai bertemu Presiden di Istana Presiden, Senin 31 Juli 2017.

Tito mengatakan, pengungkapan kasus ini agak seret karena polisi tidak mendapatkan sidik jari penyiram air keras ke wajah Novel. "Sidik jari tidak ada di TKP, di botol maupun gelas," ucapnya.Polri telah merangkul KPK untuk membantu menyelesaikan kasus yang sudah memakan waktu empat bulan ini. Tito berharap publik mempercayakan penyelidikan kasus ini kepada KPK dan Polri."Kita harus percaya institusi KPK juga. Teman-teman KPK jeli. Kalau dibentuk tim gabungan ini mencari fakta, bukan investigas," terangnya.Tim gabungan KPK dan Polri melakukan investigasi. Tidak sekadar mencari fakta. "Investasi lebih mendalam lagi," pungkasnya.Jenderal Tito beserta rombongan tiba di Kompleks Istana sekitar pukul 14.16 WIB, Senin 31 Juli 2017. Rombongan yang diringi motor pengawal itu masuk melalui Wisma Negara.Kedatangan Tito dijaga dengan ketat. Pewarta yang sudah menunggu tak diperbolehkan mendekat untuk mengabadikan momen itu.Sebelumnya, Presiden Joko Widodo berencana meminta keterangan Kapolri terkait perkembangan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan. Kasus itu belum terungkap meski sudah lebih dari tiga bulan terjadi.Kepala Negara didesak untuk membentuk tim pencari fakta (TPF). Permintaan ini muncul dari mulut Novel. Dia pesimistis polisi berani mengungkap kasusnya. Terlebih, ia mengklaim adanya keterlibatan jenderal polisi dalam kasus itu.Novel mengaku tidak mengetahui alasan kepolisian tidak berani mengungkap kasus hingga tuntas. Selama ini, ia hanya bisa menerka dan menduga-duga alasannya.Novel disiram cairan air keras di dekat Masjid Jami Al Ihsan, dekat rumahnya. Saat itu, Novel baru saja selesai salat subuh berjemaah sekitar pukul 05.10 WIB, 11 April 2017. Akibat penyerangan itu, penglihatan Novel terganggu dan harus menjalani perawatan di Singapura.(YDH)