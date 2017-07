IPW Yakin Polisi tak Terlibat dalam Penyerangan Novel Baswedan

Metrotvnews.com, Jakarta: Indonesia Police Watch (IPW) berkeyakinan polisi tak terlibat dalam kasus penyerangan terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan. Hal itu berdasarkan pengalaman IPW bekerja sama dengan Polri sejak sekitar lebih dari 30 tahun lalu.



"Kalau polisi ikut bermain tidak begini caranya, tentu akan lebih rapi lagi. Dari pemantauan IPW kita berkeyakinan polisi tidak terlibat," kata Koordinator IPW Neta S Pane, dalam Metro Pagi Primetime, Selasa 1 Agustus 2017.

Dalam tayangan eksklusif Mata Najwa pada 27 Juli 2017 lalu Novel Baswedan sempat menyebut bahwa ada keterlibatan oknum polri dalam serangan yang merenggut penglihatannya itu. Bahkan Novel memiliki daftar penyidik yang akan dieksekusi berdasarkan informasi yang Ia dapatkan dari internal Polri.Atas pengakuan tersebut, Neta menyebut Novel tentu paham tentang kepolisian lantaran pernah bernaung di bawah institusi Polri. Dia mengatakan kasus penyiraman terhadap Novel sama sekali bukan karakter kepolisian.Neta mengaku khawatir atas pernyataan Novel yang sarat akan politisasi. Menurut dia kasus penyiraman air keras bukanlah yang pertama, hanya memang kebetulan saja korbannya adalah penyidik senior KPK yang memang punya hubungan tak baik dengan beberapa anggota Polri."Ini bukan kasus besar, kasus penyiraman air keras sudah sering. Kebetulan menyangkut Novel, janganlah dipolitisasi. Kita boleh berburuk sangka pada Polri karena citranya yang amburadul, Kita tunggu saja, ini baru 4 bulan masih sangat singkat," jelasnya.(MEL)