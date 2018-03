Romo Magnis Minta Polisi Rampungkan Kasus Novel

Jakarta: Akademisi sekaligus anggota Tim Pemantauan Kasus Novel Baswedan, Franz Magnis Suseno meminta polisi menuntaskan kasus penyiraman air keras yang dialami Novel. Pasalnya, penyerangan terhadap Novel masuk dalam kategori kejahatan ganda.



Pria yang akrab disapa Romo Magnis itu mengatakan, kasus Novel merupakan tindak kriminal kotor. Sebab, penyerangan menggunakan air keras merupakan kejahatan yang tak bisa dibiarkan.



"Saya terdorong ke dalam tim ini karena melihat angka 333 hari. April tahun lalu terjadi tindak kriminal yang kotor, serangan air keras harus diberantas betul-betul," kata Romo Magnis di Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 9 Maret 2018.



Selain itu, menurut dia, profesi Novel sebagai penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga patut dipertimbangkan. Sebab, bukan tidak mungkin, penyerangan terhadap Novel untuk mengintimasi pihak yang ingin mengintimasi pemberantasan korupsi.



"Kalau kita biarkan, itu gawat. 333 hari itu sudah cukup panjang," tegasnya.





Baca: Kalla Yakin Polri Serius Tangani Kasus Novel



Dalam kesempatan itu, Romo Magnis juga menyinggung soal pihak kepolisian yang terkesan lama dalam menangani kasus Novel. Padahal, sebetulnya, polisi dalam kasus-kasus lain bisa bergerak cepat.



"Maka kami mau memberikan dorongan, karena ini sudah 333 hari. Kalau umpamanya di dalam masyarakat terjadi pesan, bahwa kejahatan ganda tidak ditindak betul, karena ada kepentingan apa di belakang. Segera penjahatnya dibawa ke pengadilan," ucap Romo Magnis.



Anggota tim yang lain, Alissa Wahid yang juga tokoh PBNU dan putri Presiden RI ke-3 Abdurrahman Wahid mengatakan, kasus Novel juga perlu dilihat dari dimensi hak asasi manusia. Karena, jika melihat sebagai warga negara, berlarur-larutnya kasus Novel bisa diindikasikan adanya pelanggaran HAM.



Ia menyadari, semua pihak yang terlibat dalam penanganan kasus Novel mengalami desakan yang cukup kuat, baik Presiden Joko Widodo, kepolisian, hingga Komnas HAM. Oleh karena itu, kasus ini, kata dia, perlu segera diselesaikan.



"Tim ini akan mengakselerasi penyelesaian kasus ini. Ini nyaris hampir satu tahun. Jangan sampai ada preseden buruk, kita ingin ada kejelasan dan kasus ini segera selesai," tandas Alissa.









(FZN)