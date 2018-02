Novel Bakal Menjalani Operasi pada April Mendatang

Jakarta: Meski telah berada di Tanah Air, kondisi kesehatan Novel belum pulih 100 persen. Novel masih harus menjalani operasi utama pada bulan April mendatang.



"Operasi tahap kedua itu baru akan direncanakan sekitar bulan April," kata juru bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Kamis, 22 Februari 2018.

Dalam jeda waktu menunggu waktu operasi tersebut, Novel belum masuk bekerja. Novel akan menghabiskan waktunya untuk beristirahat di rumahnya. "Tunggu sebelum operasi Novel akan berada di Jakarta, tentu saja keberadaan di rumah," ucap Febri.



Febri menyebutkan semua proses penyidikan Novel bergantung pada kesehatan Novel. Untuk itu Febri mohon pada semua pihak untuk berdoa untuk kesehatan Novel.



"Kita berharap pengertian semua pihak agar Novel bisa lebih banyak istirahat dalam proses pemulihan ini." Kata Febri.



Novel kembali ke Jakarta setelah 317 hari dirawat di rumah sakit di Singapura. Sebelum kembali ke rumah, Novel yang didampingi Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif menyambangi KPK.Di KPK, Novel disambut mantan Ketua KPK Abraham Samad beserta para pegawai KPK dan aktivis antikorupsi. Dalam sambutannya, Novel berterima kasih kepada Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla karena negara menanggung biaya perawatannya.Novel juga mengatakan, teror yang dia terima tidak membuat ciut nyali siapapun, terutama pegawai KPK. Dia berharap teror yang dia terima menjadi penyemangat untuk memberantas korupsi.Novel disiram air keras usai salat Subuh tak jauh dari rumahnya di Jalan Deposito depan Masjid Al Ikhsan RT 03 RW 10 Kelapa Gading, Jakarta Utara, 11 April 2017. Akibatnya, kedua mata Novel mengalami luka bakar yang cukup parah hingga harus dilarikan ke rumah sakit di Singapura.Penyidik senior KPK ini menjalani perawatan mata di rumah sakit di Singapura. Novel pun sempat menjalani operasi besar di bagian mata kirinya beberapa beberapa bulan lalu. April nanti ia akan menjalani operasi lanjutan.(YDH)