Polisi Belum Temukan Titik Terang di Kasus Novel

Jakarta: Polisi belum menemukan titik terang untuk mengungkap kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Polisi masih berupaya mengumpulkan alat bukti dan keterangan saksi.



Upaya membuka hotline pengaduan masyarakat untuk kasus Novel, juga belum memberikan angin segar untuk membuka tabir kasus yang sudah mengendap delapan bulan. Padahal, pengaduan yang masuk sudah mencapai 500 lebih.



"Kita belum dapat (informasi) yang signifikan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono di Markas Polda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa, 12 Desember 2017.



Argo mengatakan, ratusan laporan itu belum ada yang menyentuh substansi informasi yang dibutuhkan penyidik. Misal, warga hanya sebatas mengonfirmasi benar tidak nomor yang disebarkan itu untuk hotline kepolisian, malah ada yang menawarkan jasa paranormal.



"Ada yang SMS menanyakan betul enggak hotline-nya, mau enggak dibantu paranormal, masih seperti itu saja belum ada yang signifikan," ungkap Argo.



Baca: Polisi Bantah Lambat Menangani Kasus Novel

Kendati belum memberikan kontribusi maksimal, Argo enggan menyimpulkan upaya hotline kasus Novel gagal. "Kita bukan penelitian, jadi enggak ada yang disimpulkan," ujarnya.



Terkait sketsa wajah terduga pelaku yang pernah diungkap ke publik, Argo mengklaim sudah menggandeng masyarakat untuk mendalami lebih lanjut. Namun, sampai hari ini belum ada perkembangan berarti soal jejak pelaku teror terhadap Novel.



Kemarin, genap delapan bulan kasus penyiraman air keras terhadap Novel bergulir. Peristiwa teror yang menyedot perhatian publik itu terjadi pada 11 April 2017.



Sejumlah sketsa wajah terduga pelaku beberapa kali dirilis ke publik. Terakhir, Polda Metro Jaya menyambangi gedung KPK untuk merilis sketsa dua wajah pelaku penyiraman air keras terhadap Novel.



Berbarengan dengan itu, polisi juga membuka hotline dengan nomor 081398844474 sebagai wadah masyarakat memberikan informasi kasus Novel.









(FZN)