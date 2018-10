Masikamba Titip Uang ke Rekening Orang Lain

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita buku tabungan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ambon, La Masikamba (LMB). Uang disimpan di rekening orang lain, Muhamad Said.



"Dari buku tabungan itu ada Rp550 juta dan beberapa setoran lain yang ada di dalam buku tabungan tersebut yang jumlahnya miliaran rupiah," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 4 Oktober 2018.



Buku tabungan itu memang dikuasai Masikamba. Uang Rp550 juta yang tercatat dalam buku tabungan itu diduga berasal dari pemilik CV AT Anthony Liando.



Dalam catatan buku tabungan itu, uang dikirim Anthony kepada Masikamba pada 10 Agustus 2018. Uang diduga sebagai hadiah karena Masikamba membantu mengurangi kewajiban pajak Anthony pada 2016.



"Jadi sekali lagi saya katakan bahwa buku tabungan atas nama orang lain tapi dikuasai LMB (La Masikamba), termasuk kartu ATM-nya," ujar dia.



Baca: Kepala Kantor Pajak Ambon jadi Tersangka Suap



Penindakan juga menyita bukti setoran bank senilai Rp20 juta dari Anthony kepada supervisor/pemeriksa Pajak KPP Pratama Ambon Sulimin Ratmin. Uang tunai Rp100 juta disita dari tangan Sulimin.



KPK menetapkan Masikamba sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengurangan nilai kewajiban pajak wajib pajak pemilik CV AT Anthony Liando. KPK juga menetapkan Anthony dan supervisor/pemeriksa Pajak KPP Pratama Ambon Sulimin Ratmin sebagai tersangka.



Masikamba dan Sulimin diduga membantu Anthony mengurangi kewajiban pajak wajib pajak pribadi tahun 2016 di KPP Pratama Ambon. Totalnya sekitar Rp1,7 miliar sampai Rp2,4 miliar. Namun, setelah mencapai kesepakatan, Anthony hanya membayar Rp1,037 miliar.



Pemberian kepada Masikamba dan Sulimin terjadi tiga tahap. Pertama, pada 4 September 2018 Rp20 juta kepada Sulimin melalui rekening anaknya.



Dana Rp100 juta dikirimkan pada 2 Oktober kepada Sulimin. Terakhir, Anthony akan memberikan Rp200 juta pada akhir Oktober 2018 setelah surat ketetapan pajak diterima Anthony.

(OJE)