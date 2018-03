Rekomendasi Tim Pemantauan Kasus Novel Wajib Dijalankan

Jakarta: Ketua Tim Pemantauan kasus Novel Baswedan, Sandrayati Moniaga, menyebut timnya sudah mulai bekerja. Tim yang dibentuk Komnas HAM tersebut kini tengah menggali informasi terkait lambannya pengusutan kasus Novel.



Sandra menegaskan hasil investigasi itu bakal berbentuk rekomendasi terhadap pihak-pihak terkait, termasuk kepada Presiden Joko Widodo, kepolisian, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rekomendasi itu harus dijalankan.

"Rekomendasi Komnas HAM memang berdasarkan undang-undang suatu hal yang harus ditaati pemerintah," kata Sandra di Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 9 Maret 2018.



Sandra mengatakan rekomendasi yang akan diberikan nantinya merupakan upaya agar penyelesaian kasus penyiraman air keras terhadap Novel tidak berlarut-larut. Menurutnya, kuat atau tidaknya rekomendasi perlu dijalani oleh pemerintah.



"Dalam hal ini kalau kuat atau tidak kuat tergantung pada political will dan keseriusan pemerintah merespons apa yang kami sampaikan," tegas dia.



Sementara itu, anggota Tim Pemantauan Kasus Novel Bivitri Susanti mengatakan, soal ketaatan untuk menjalani rekomendasi harus ditanyakan kepada pihak terkait. Sebab, dalam wewenangnya, Komnas HAM hanya memberikan rekomendasi.



"Misal, yang berwenang projustisia hanya kepolisian, Komnas HAM hanya memantau, hanya melihat bagaimana proses penegakan hukumnya," tegas Bivitri.



Kendati begitu, ia berharap rekomendasi tetap harus dijalankan. Sebab, menurut ahli hukum itu, kasus Novel harus segera diselesaikan.



Menurut dia, jika kasus penyerangan terhadap penyidik senior KPK itu tidak dirampungkan, hal ini malah akan menjadi preseden buruk. Baik kepada pemerintah maupun citra Indonesia.



"Untuk itu penting sekali Komnas HAM melakukan pemantauan. (Kasus Novel) bukan hanya soal korupsi tapi ini soal HAM," tegas dia.



Anggota tim lainnya, Alissa Wahid, beranggapan, soal dijalankan atau tidaknya rekomendasi, bukan lagi wilayah Komnas HAM. Oleh karena itu, putri Presiden ke-3 RI Abdurrahman Wahid itu menyebut pihaknya bakal menggali lebih dalam persoalan yang membuat penanganan kasus Novel berlarut-larut.



"Kita selesaikan dulu, ada rekomendasi, dan rekomendasi itu dari investigasi. Hasil investigasi seperti apa, rekomendasi seperti apa, kita akan menentukan apa setelahnya," tukas dia.



