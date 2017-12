Tujuh Sektor jadi Fokus Pencegahan KPK di 2017

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) fokus pada tujuh sektor strategis dalam pencegahan korupsi di 2017. Hasilnya, tujuh sektor itu berhasil mendorong kenaikan pendapatan negara dan mencegah potensi kerugian negara.



Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, tujuh sektor itu adalah sumber daya alam, minyak dan gas bumi, kesehatan, pangan, infrastruktur, reformasi birokrasi dan penegakan hukum, dan sektor pendidikan.



"Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor kehutanan meningkat Rp 1 triliun menjadi Rp 3,4 triliun pada 2017 dan denda sebesar Rp 1 triliun setelah didampingi KPK melalui Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUH) online sejak 2016," kata Agus di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu, 27 Desember 2017.



Pada sektor minerba per Oktober 2017 peningkatan PNBP sebesar Rp 1,1 triliun. Sedangkan, di sektor pendidikan, KPK bersama Dikti mulai melakukan penertiban aset mangkrak senilai Rp 13 triliun.



Selain itu, kata Agus, lembaganya juga mendorong Pemprov DKI terkait pengintegrasian data dan informasi pajak, sehingga Pemprov DKI berhasil meningkatkan penerimaan pajak daerah DKI sebesar Rp3,2 triliun.



Melalui koordinasi dan supervisi, KPK mendorong penyelesaian permasalahan dan penyelamatan aset Barang Milik Negara (BMN).



"Tahun 2017, KPK membantu Kementerian Kesehatan menyelamatkan aset tanah seluas 18 hektare senilai Rp 374 miliar yang dikuasai oleh pihak lain sejak tahun 1977," ujarnya.



KPK juga mendorong PT KAI membuat dan memperbaharui perjanjian dengan mitra serta memaksimalkan perolehan pendapatannya terkait pengusahaan prasarana kereta api berupa pemanfaatan lahan ROW (Right of Way) oleh pihak ketiga.



Dari hasil koordinasi dan supervisi sampai Oktober 2017, ada 8 mitra yang bersedia membayar sewa lahan ROW dengan nilai Rp 78 miliar. Sedangkan, 7 mitra lainnya masih dalam proses renegosiasi dengan nilai potensi pendapatan sebesar Rp 604 miliar.



KPK juga mendorong terbitnya UU No. 18 Tahun 2017 sebagai revisi UU No. 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang di dalamnya terdapat poin mengenai dasar hukum pendirian Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Pekerja Migran Indonesia.



Telah beroperasi LTSA di daerah-daerah sebagai kantong-kantong TKI, yaitu Entikong, Indramayu, Gianyar, dan Yogyakarta.



Sedangkan LTSA yang diresmikan pada 2017 berada di wilayah Kabupaten Sambas, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Cirebon, Kota Batam, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Sukabumi.



"Selain itu, KPK mendorong terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI No. 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan," katanya.









(FZN)