Polri Minta Doa untuk Kasus Novel

Jakarta: Polri meminta bantuan publik untuk mengusut kasus penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan yang disiram air keras oleh orang yang belum diketahui. Korps Bhayangkara memastikan terus berupaya menuntaskan kasus yang terjadi setahun lalu.



"Doakan saja cepat terungkap dan kami bekerja keras. Tolong dicatat kami sangat bekerja keras untuk menuntaskan kasus ini," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Muhammad Iqbal di kantornya, Senin, 9 April 2018.

Menurut dia, pihaknya telah dibantu KPK dalam mengusut perkara ini. Lembaga Antirasuah mengirimkan penyidik-penyidik handal dalam membantu kasus ini.



"Artinya kami tidak main-main. Kami kerja keras untuk ini. Polri ingin kasus ini terungkap cepat. Tetapi (semua kasus) jangan disamaratakan," imbuh dia.



Iqbal memaparkan setiap kasus memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Kasus Novel pun sulit diakui sulit dituntaskan dalam waktu cepat. Namun, bagi Iqbal, progres kepolisian dalam kasus Novel terhitung luar biasa.



"Puluhan saksi sudah diperiksa. Semua upaya-upaya agar masyarakat juga membantu kami. Hotline isinya sudah banyak," tutur dia.



Namun, Iqbal tidak memaparkan bagaimana proses penyidikan yang berlangsung. Ia mengaku belum mendiskusikan kasus tersebut dengan pihak penyidik. "Yang jelas, hari demi hari tim yang dibentuk itu sudah bekerja," pungkas dia.









(OGI)