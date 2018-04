Syahrini Buat Korban First Travel Berani Melapor

Depok: Pengacara Hotman Paris Hutapea mengklaim Syahrini menjadi kunci terbongkarnya kasus dugaan penipuan oleh jasa perjalanan haji dan umrah First Travel. Menurutnya rakyat menjadi berani melapor berkat Syahrini.



"Justru setelah Syahrini pulang (umrah), rakyat jadi makin berani mengadukan. Malah kehadiran dia menjadi pemicu membongkar skandal ini," kata Hotman di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat, Senin, 2 April 2018.

Hotman menegaskan, kesaksian Syahrini di persidangan telah membuktikan bahwa pelantun 'Sesuatu' itu tidak terlibat dalam pusaran kasus First Travel.



"Bahwa Syahrini free and clear, tidak ada kaitannya, karena dia tidak tahu status ekonomi perusahaan ini," ujar Hotman.



Hotman menilai, uang Rp 1,3 miliar yang disebut dalam dakwaan sebagai brand ambassador First Travel tidak diterima oleh kliennya. Dia bilang, Syahrini bahkan membayar Rp197 juta untuk biaya perjalanan umrah bersama 13 kerabatnya.



"Angka Rp1,3 miliar di MoU (nota kesepakatan) itu tidak masuk ke rekening Syahrini, hanya kalkulasi secara sepihak intern," ujar Hotman.









