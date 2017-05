Penyembuhan Mata Kiri Novel Masih Butuh Waktu

Metrotvnews.com, Jakarta: Penyembuhan mata penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan masih membutuhkan waktu. Padahal, penyiraman air keras sudah berlalu tiga pekan.



"Menurut dokter, diperlukan kesabaran dan waktu untuk pemulihan terutama untuk mata kiri. Juga diperhatikan keseimbangan pemberian obat untuk pemulihan dengan efek samping yang ditimbulkan dari obat itu sendiri," kata juru bicara Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu 3 Mei 2017.

Febri menerangkan, kondisi mata kanan Novel sudah jauh lebih baik. Aliran darah dan oksigen ke mata kanan Novel sudah mulai lancar.Sementara jaringan kornea mata kiri Novel sudah beregenerasi walau lambat. Hal itu terjadi karena suplai darah dan oksigen ke mata kiri baru mulai ada. Penumpukan kalsium pada selaput mata sebelah kiri yang sempat diberitakan beberapa waktu lalu juga mulai berkurang akibat penggunaan obat.Saat ini, beberapa jenis obat mulai dikurangi. Namun, diseimbangkan dengan tambahan obat tetes mata lain.Sejumlah tindakan diambil untuk Novel. Pada 2 Mei 2017, enam tindakan diambil tim dokter untuk mengecek dan mengobati mata Novel. Tindakan yang diambil berupa analisa langsung terhadap kedua bola mata menggunakan alat periksa mata manual, memberikan cairan kimia indikator warna terhadap kedua bola mata, memberikan obat tetes mata, pengecekan tekanan pada mata, dan pemasangan lensa pada mata kanan.Febri menyebut, hari ini adalah hari ke-22 sejak Novel diserang siraman air keras. Kepolisian menyebut sudah mengantongi sejumlah bukti dan petunjuk."Pihak keluarga dan tentu saja KPK berharap pelaku penyerangan dan aktor intelektual penyerangan ini dapat segera diungkap," tutupnya.(OJE)