Polisi Membidik Tersangka Korupsi yang Ditangani Novel

Metrotvnews.com, Jakarta: Penyidik Polda Metro Jaya telah memetakan pihak yang diduga terlibat dalam kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengungkapkan, pihaknya mulai membidik tersangka kasus korupsi yang sedang ditangani Novel demi mencari informasi sekecil apa pun.



"Ada yang sakit hati enggak di situ? Punya potensi semua, perlu kita lakukan penyelidikan," kata Argo di Gedung Humas Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Rabu 17 Mei 2017.

Sebagai penyidik KPK, Novel tercatat pernah memeriksa politikus Partai Hanura Miryam S. Haryani terkait kasus dugaan korupsi proyek KTP elektronik (KTP-el). Kasus itu belakangan menyedot perhatian lantaran beberapa tokoh kemudian mesti memberikan klarifikasi di KPK maupun di pengadilan."Kami interview, kira-kira ada potensi enggak Bu Miryam itu. Siapa yang menyuruh, siapa yang melindungi, itu perlu kita selidiki," beber Argo.Argo memastikan pihaknya akan menyelidiki seluruh orang yang pernah terlibat permasalahan dengan Novel. Itu untuk memastikan keterkaitan dengan pelaku penyiraman air keras yang mengakibatkan Novel harus menjalani perawatan panjang di salah satu rumah sakit Singapura."Pokoknya kami lakukan penyelidikan di situ, yang punya potensi-potensi kita lakukan semuanya," ucap dia.(OJE)