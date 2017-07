Istri Novel Berterima Kasih kepada Presiden dan KPK

Metrotvnews.com, Jakarta: Istri Novel Baswedan, Rina Emilda, hadir dalam doa bersama 100 hari penyerangan suaminya. Rina berterima kasih karena negara sudah membiayai pengobatan suaminya.



"Saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan Pimpinan KPK yang sudah membantu pengobatan 100 hari ini," kata Rina di gedung KPK, Rasuna Said, Jakarta Pusat, Kamis, 20 Juli 2017.

Rina mengingatkan kepolisian untuk mengungkap pelaku penyerangan terhadap Novel. Sebab, hal itu adalah perintah presiden Joko Widodo. "Ungkap pelaku sebagai mana mestinya," imbuh dia.Dia juga tak lupa berterima kasih pada masyarakat yang sudah mendoakan kesembuhan Novel. Ia berharap, Novel segera pulih kembali.Sudah 100 hari mata kiri penyidik senior KPK Novel Baswedan tak kunjung menunjukkan kemajuan. Ketua KPK Agus Raharjo menyatakan perkembangan jaringan mata kiri Novel berhenti dan harus dioperasi."Kalaupun memang harus operasi semoga lancar dan bisa kembali seperti sedia kala. Kami selalu mendoakan untuk kesembuhan Novel," ujarnya.Hari ini tepat 100 hari penyerangan yang dialami Novel. Untuk memperingati hari nahas itu, seluruh pegawai KPK menggelar doa bersama untuk kesembuhan Novel.Seluruh pegawai KPK berkumpul di halaman gedung KPK dengan mengenakan pita hitam. Mereka mendesak agar Presiden segera mengungkap penyerang Novel. Hal itu tampak dari poster yang mereka bawa. "Pak Presiden tolong tangkap penyerang Novel," begitu kalimat di salah satu poster.Penyerangan terhadap Novel pun tidak akan membuat KPK gentar. Mereka akan tetap mengungkap kasus korupsi yang menjerat petinggi-petinggi negeri. "Pemberantasan korupsi tetap lanjut. Kami tidak takut," begitu kalimat yang tercantum dalam poster itu.(YDH)