Novel Baswedan Jalani Tes Baca Huruf

Metrotvnews.com, Jakarta: Kondisi mata penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mulai membaik. Novel kini menjalani pengetesan membaca huruf dan angka.



Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, mata kiri Novel hanya bisa melihat huruf dengan ukuran terbesar di bagian paling atas.



"Namun mata kanan sudah lebih maju, bisa melihat hingga yang terkecil," kata Febri saat dikonfirmasi, Rabu 10 Mei 2017.



Febri mengatakan, pihak rumah sakit yang merawat Novel hari ini melakukan observasi terhadap tekanan di kedua bola mata Novel. Hasilnya, mata kanan Novel masih lebih baik dari mata kiri, dengan tekanan normal 15, serta terdapat pertumbuhan selaput kornea dan tidak ada infeksi.



Sedangkan mata kiri yang lebih banyak terpapar cairan air keras tekanan matanya 19, penumpukan kalsium stagnan, dan pembuluh darah sekililing bola mata yang berfungsi hanya samping kiri.



"Diharapkan ada peluang aliran darah dari sisi kiri bola mata bisa memenuhi dan merangsang pertumbuhan pembuluh darah bagian lain," ucap Febri.



Orang tak dikenal menyiram air keras ke wajah Novel pada 11 April. Saat kejadian, Novel pulang usai salat Subuh di Masjid AlIhsan, dekat rumahnya. Ia mengalami luka di wajah dan mata. Sehari setelah kejadian, keluarga memutuskan membawa Novel ke Singapura.



Polisi sampai saat ini masih belum menemukan titik terang pelaku penyerangan Novel Baswedan. Pada Sabtu, 6 Mei, Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyebut sudah ada tim penyidik Polda Metro Jaya terbang ke Singapura meminta keterangan Novel.



"Hari ini ada tim berangkat ke Singapura karena saksi terpenting adalah keterangan saudara Novel sendiri," kata Tito di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu 6 Mei 2017.









(FZN)