Pelapor Herman Hery Disebut Lakukan Fitnah

Jakarta: Kuasa Hukum Herman Hery, Petrus Slestinus menyebut jika kliennya telah diadili melalui pemberitaan yang belum dibenarkan polisi.



Petrus mengatakan, pihak pelapor Ronny Kosasih Yuliarto dan kuasa hukumnya Febby Sagita telah mendahului kewenangan kepolisian. Sementara polisi belum menyimpulkan terduga pelaku dalam insiden di kawasan Jalan Arteri Pondok Indah, beberapa waktu lalu.

"Peristiwa ini jelas kejahatan memfitnah dengan cara Trial By The Press mengabaikan prinsip cover both sides. Ini jelas pembunuhan karakter bahkan teror kepada Herman Hery dengan segala kapasitas yang melekat padanya, tanpa didukung bukti-bukti apapun," kata Petrus saat dikonfirmasi, Rabu, 27 Juni 2018.



Petrus menjelaskan, pihaknya akan melaporkan Ronny dengan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui informasi elektronik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27, 28 jo pasal 45, 45A UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik kepada Polri.



Petrus menegaskan, saat polisi baru memulai penyelidikan insiden tersebut pada 21 Juni 2018, pelapor sudah menyebut nama kliennya kepada sejumlah media.



Padahal, kata Petrus, Polres Jakarta Selatan baru memulai suatu penyelidikan untuk menentukan laporan polisi yang dilakukan oleh Ronny dan Pardan selaku sopir dari adik Herman Hery, termasuk peristiwa pidana dan siapa yang diduga pelakunya.



"Mendahului proses penyelidikan, sehingga lahirlah apa yang disebut Trial By The Press. Sebuah model peradilan oleh Pers yang sangat merugikan Herman Hery, demi sebuah target murahan yaitu membunuh karakter Herman Hery," ungkap Petrus.



Sebelumnya Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Stefanus Tamuntian menjelaskan, hingga saat ini pihaknya masih melakukan penyelidikan kasus tersebut. Menurut Stefanus, penyidik juga belum bisa menyimpulkan kronologis kejadian.



"Sekarang ini kan kita masih dalam pemeriksaan, korban mengajukan saksi juga untuk dimintai keterangan dan sekarang masih berlangsung. Hasilnya tentu belum, nanti kita pelajari dari hasil keterangan korban ini bisa kita dapatkan saksi-saksi," kata Stefanus saat dikonfirmasi.



Sebelumnya Ronny membuat laporan di Polres Jakarta Selatan pada 11 Juni 2018 dengan nomor laporan LP/1076/VI/2018/RJS, untuk kejadian dugaan pengeroyokan pada 10 Juni 2018, pukul 22.00 WIB di Jalan Arteri Pondok Indah, Jakarta Selatan.



Dalam laporan tersebut, terlapor disebut masih dalam penyelidikan. Dalam laporannya, Ronny mengaku sebagai korban pengeroyokan dengan sangkaan melanggar pasal 170 KUHP.



Pada hari yang sama, sopir adik Herman Hery, Pardan membuat Laporan Polisi dengan nomor LP/1081/K/VI/2018/PMJ/Restro Jaksel. Dalam laporan tersebut pelapor dan saksi Yudi menyebut terlapor masih lidik sebagaimana dimaksud pasal 351 KUHP.





(DEN)