KPK Periksa Dirut PT Jasindo

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Direktur Utama PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo), Solihah. Dia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pembayaran komisi kegiatan fiktif di perusahan tersebut.



Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pemanggilan Solihah untuk dimintai keterangan terkait mantan Dirut PT Jasindo Budi Tjahjono yanh kini menjadi tersangka. Saat Budi memimpin, Solihah menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Investasi.

KPK juga memanggil Tri Yulprianto yang menjabat sebagai Kepala Sub Divisi Akuntansi Umum di perusahaan tersebut. Tri juga sebelumnya bertanggung jawab sebagai koordinator keuangan oil and gas di Divisi Akuntansi dan Anggaran tahun 2010-2013.Febri mengakui, KPK tengah mendalami aliran fee dari hasil korupsi. Diduga kuat, Budi bukan satu-satunya pejabat yang menikmati fulus haram tersebut.Budi dijerat menjadi tersangka dalam pembayaran komisi kegiatan fiktif agen PT Jasindo dalam asuransi oil and gas pada BP Migas pada KKKS Tahun 2010-2012 dan 2012-2014.Budi tersandung Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(MBM)