SP2 untuk Novel Baswedan Dicabut

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi mencabut surat peringatan 2 (SP2) yang ditujukan kepada penyidik senior KPK, Novel Baswedan. Pencabutan SP2 Novel agar kasus-kasus besar yang ditangani KPK bisa fokus dikerjakan.



Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, pimpinan KPK memutuskan untuk mencabut SP2 kepada Novel. Pimpinan, kata Febri juga telah mempertimbangkan banyak hal sebelum mencabut SP2.

"Pimpinan batalkan dengan pertimbangan banyak hal. Salah satunya adalah karena KPK sedang konsen penindakan dan pencegahan dan sedang menangani kasus-kasus besar," kata Febri di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, 6 April 2017.KPK, lanjut Febri, dalam pencabutan SP2 terhadap Novel juga mempertimbangan aspek kelembagaan. Pimpinan KPK, sebut dia, juga memutuskan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh.Hal tersebut ditujukan agar hasilnya dapat berkontribusi dalam perbaikan internal KPK. Tidak hanya itu, Febri memastikan lembaga anti-rasywah itu tetap solid."Karena banyak masukan juga dari masyarakat, di tengah menangani banyak kasus besar ini KPK harus solid dan internal harus kuat dan bisa memitigasi risiko yang ada," tandas Febri.Pimpinan KPK sebelumnya menerbitkan SP2 untuk Novel dalam kapasitas sebagai Ketua Wadah Pegawai (WP). Novel keberatan KPK merekrut perwira tinggi Polri menjadi kepala satuan tugas (kasatgas) penyidikan.Alasannya, masih banyak penyidik internal KPK yang memiliki kapasitas dan kapabilitas menjadi kasatgas penyidikan. Selain itu, Wadah Pegawai KPK khawatir integritas perwira yang direkrut tanpa prosedur reguler.Ketua KPK Agus Rahardjo telah menyampaikan alasan Novel dijatuhi SP2. Menurut Agus, surat keberatan yang dikirim Novel sebagai Ketua Wadah Pegawai KPK terlalu berlebihan dan bernada tidak baik.(LDS)