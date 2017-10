KPK Diminta Pegang Izin untuk Cari Bukti Korupsi KTP-el ke AS

Metrotvnews.com, Jakarta: Wakil Ketua Pansus Angket Taufiqulhadi tak mempermasalahkan bila penyidik KPK mencari bukti korupsi KTP-el hingga ke Amerika Serikat (AS). Namun dia meminta penyidik lembaga antirasuah itu memegang izin sebagai pihak yang memiliki otoritas dari Indonesia.



"Kalau tidak punya (izin) itu menurut saya berbahaya. Dia melakukan penyelidikan sembarangan itu tidak boleh. Hal yang seperti itu harus dilihat dalam konteks hubungan antarnegara," ujar Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 5 Oktober 2017.

Izin penyelidikan itu penting agar otoritas setempat mengetahui maksud dan tujuannya. Politikus Partai NasDem ini mengingatkan pada kontroversi kematian Johannes Marliem yang diduga bunuh diri di rumahnya, di AS, pada Agustus 2017 lalu‎.



"Tapi ada kontroversi kemarin, sebagian menduga karena ada tekanan dari KPK itu Johannes Marliem sampai bunuh diri. Kemudian ketika kita tanyakan kepada Kedubes (AS), mereka mengaku tidak tahu menahu soal kedatangan KPK di sana," ungkap dia.



Kehadiran penyidik KPK ke AS waktu itu diduga tidak mengantongi izin penyelidikan. Taufiqulhadi mempertanyakan pemeriksaan Marliem oleh penyidik KPK di AS waktu itu, sehingga membuat pemilik 500 GB rekaman korupsi KTP-el tersebut bunuh diri.



"Bayangkan sampai Marliem bunuh diri, kok bisa. Nah itu apa yang dilakukan? Bagaimana sebenarnya pemeriksaan terhadap dia? Itu kan timbul tanda tanya yang besar," tukasnya.



Taufiqulhadi ogah menyebut kematian Marliem karena tekanan dari penyidik KPK. Dia hanya meminta penyidik KPK memegang izin penyelidikan, sehingga tidak lantas menimbulkan tekanan terhadap saksi.



"Coba bayangkan yang terjadi terhadap Marliem. Setelah diperiksa dia meninggal. Apa yang terjadi? Orang lantas menuduh ini gara-gara tekanan. Jangan sampai menimbulkan dugaan-dugaan, itu harus clear," pungkasnya.



Juru bicara KPK Febri Diansyah mengaku telah berkoordinasi dengan FBI guna mengumpulkan bukti-bukti korupsi KTP-el. Bahkan penyidik KPK sudah menemukan bukti yang menunjukkan indikasi aliran dana pada sejumlah pejabat Indonesia di negeri Paman Sam tersebut.





