BPJS Tanggung Seluruh Biaya Perawatan Kesehatan Novel

Jakarta: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) memastikan menanggung seluruh biaya perawatan kesehatan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Novel Baswedan juga dipastikan mendapat hak penuh jaminan kesehatan.



"Tentunya beliau juga mendapatkan perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan. Dan hak-haknya juga bisa diklaim," kata Direktur BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu 3 Januari 2018.

Namun, Agus belum merinci total biaya perawatan Novanto yang ditanggung BPJS. Ia menyebut seluruh jumlah biaya perawatan penyidik senior lembaga antirasuah itu masih dihitung. "Itu masih dalam proses. Nanti kita cek datanya," ujar dia.



Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan disiram air keras pada Selasa 11 April 2017. Hal itu terjadi saat Novel usai melakukan salat subuh tak jauh dari rumahnya di Jalan Deposito depan Masjid Al Ikhsan RT 03/10 Kelapa Gading, Jakarta Utara.



Akibatnya, kedua mata Novel mengalami luka bakar yang cukup parah hingga harus dilarikan ke rumah sakit di Singapura. Hampir tujuh bulan lebih penyidik senior KPK ini menjalani perawatan mata.



Novel sempat menjalani operasi besar di bagian mata kirinya beberapa beberapa bulan lalu. Tim dokter yang merawat kondisi mata Novel menganjurkan agar penyidik senior lembaga antirasuah tersebut dilakukan operasi kembali.









