KLHK Tegaskan PP Perlindungan Gambut untuk Pulihkan Ekosistem

Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menegaskan penerbitan PP nomor 57 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dibuat untuk memulihkan ekosistem gambut. KLHK menyebut kondisi lahan gambut banyak yang mengalami kerusakan.



"Kita seharusnya jangan melihat (PP nomor 57) dari satu sisi. Kondisi faktual terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pemerintah melihat persoalan ini tidak bisa disepelekan. Ekosistem gambutnya rusak karena karhutla itu," ujar Sekjen KLHK Bambang Hendroyono di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Cakung, Jakarta Timur, Senin 11 Desember 2107.

Lebih lanjut, Bambang mengatakan pemerintah menggunakan pendekatan pemetaan fungsi ekosistem gambut dalam melakukan pemulihan ekosistem gambut. Hal tersebut dilakukan lantaran masih terdapat tanaman pokok yang tumbuh di gambut fungsi lindung.



Dengan pemetaan fungsi ini, lanjutnya, akan terlihat perbedaan fungsi gambut budidaya dengan fungsi gambut lindung. Ia menjelaskan, fungsi gambut lindung ini menjadi persoalan ketika ternyata di lapangan sudah terlanjur ada tanaman pokok yang tumbuh di gambut fungsi lindung.



Melihat kenyataan tersebut, pemerintah lantas mengeluarkan revisi PP nomor 71 tahun 2014 menjadi PP nomor 57 tahun 2016. Melalui revisi ini, pemerintah ingin fungsi geologis gambut lindung bisa dikelola dengan baik dengan memastikan semua pemegang izin pengelola lahan gambut melakukan pemulihan ekosistem gambut.



"Dalam PP nomor 57 itu ada muatan agar semua pemegang izin melakukan pemulihan ekosistem gambut yang saat ini memang ada kerusakan akibat kebakaran. Menerapkannya tidak bisa satu-satu. Seluruhnya harus sama. Wujud nyatanya harus ada rencana kerja usaha (RKU)," lanjut Bambang.



Melalui penerapan inilah, seluruh pemegang izin pengelolaan lahan gambut harus merevisi RKU agar sesuai dengan aturan dalam PP Perlindungan Gambut tersebut.



"Rencana kerja usaha yang lama itu kan belum berbasis gambut. Masih berdasarkan UU 41 dan PP No 6. Akhrinya kita harus merevisi itu karena sudah ada UU No. 32, PP No. 71 dan PP No. 57 itu menjadi dasar untuk revisi RKU. Ini yang kita tegaskan," tandasnya.





(DMR)