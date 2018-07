BNN Sita Rp3,9 M Hasil Pengungkapan Jaringan Sabu Internasional

Jakarta: Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkap Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), hasil pengembangan kasus jaringan sindikat internasional sabu seberat 10,39 kilogram. BNN menyita barang bukti Rp3,9 miliar.



BNN menangkap IN, pemilik rekening PT Surya Subur Jaya dan PT Nusa Primjla Maju Jaya. IN diduga kuat menerima aliran dana dari bandar narkoba bernama Irawan.

"Dari tersangka IN, petugas menyita uang dari dua rekening, dan satu unit rumah dengan total nilai aset sebesar Rp3.939.000.000 (Rp3,9 miliar)," ujar Kepala BNN Komjen Heru Winarko di kantornya, Jalan MT Haryono, Cawang, Jakarta Timur, Selasa, 17 Juli 2018.



Heru merinci, aset tersebut terdiri dari uang dalam rekening BCA atas nama Intan sebanyak Rp526 juta serta Rekening Bank BRI atas nama Intan sejumlah Rp1,6 miliar. Kemudian satu unit rumah yang disita di Pekanbaru, Riau senilai Rp1,8 miliar.



Heru menjelaskan, penangkapan IN berawal sejak BNN mengamankan napi bernama Irawan alias Dagot di rutan kelas IIA Pontianak pada 27 Agustus 2017. Irawan terlibat dalam peredaran sabu seberat 10,39 kilogram.



"Petugas selanjutnya melakukan pengembangan dan mengamankan Feni yang berperan sebagai pengelola keuangan tersangka Irawan di Gg Pontianak Agung Dalam, Komplek Victory, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat," jelas Heru.



Lalu pada tanggal 21 Maret 2018, petugas BNN berhasil mengamankan IN di daerah jalan Kruing II, Perum Pandai Permai, Kampar.



Atas perbuatannya, IN disangka telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menyimpan, mentransfer, menerima dan menikmati uang hasil kejahatan narkotika. Sebagaimana dimaksud am pasal 137 huruf b UU nomor 34 tahun 2009 tentang narkotika.



"Tersangka juga dijerat pasal 3, 4, dan 5 ayah (1) UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan maksimal hukuman 20 tahun penjara," ucap Heru.





(YDH)