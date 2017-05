Polisi Cek Alibi Terduga Penyiram Air Keras ke Novel

Metrotvnews.com, Jakarta: Penyidik Polda Metro Jaya memeriksa alibi AL, terduga penyiram air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. AL mengaku bekerja sebagai sekuriti di salah satu spa di Jakarta.



"Sedang kami cek alibinya. Kami tidak menahan yang bersangkutan," kata Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono, Kamis 11 Mei 2017.

Argo menjelaskan, penyidik tidak menahan AL, karena ia masih terduga. AL berangkat kerja pukul 15.00 dan pulang pukul 00.00 WIB. Ketika masuk pukul 17.00, dia kembali ke rumah setelah tamu pulang.Salah satu alibi yang didalami penyidik adalah kegiatan AL pada 10 April hingga 11 April. Pada 10 April, AL mengaku tidak bekerja dan hanya di rumah."Dia di rumah nonton TV sama saudaranya. Kemudian, tanggal 11 April, AL jam 12 siang masuk kantor. Berangkat diantar saudaranya ke Stasiun Pasar Minggu dan turun di Stasiun Sawah Besar," ucap Argo.Argo melanjutkan, saat AL pulang dari tempat kerja pada 11 April, ia diantar rekan kerjanya. Polisi juga akan mengecek alibi kepada tiga saudara AL yang tinggal serumah dengannya.Polisi juga akan menelusuri keberadaan AL pada 10 April dan 11 April ke pihak kantornya. Selain itu, pengecekan juga melalui teknologi informasi. "Lokasi handphone dia saat tanggal 11 itu dia ada di mana," ucapnya.Penyidik selesai memeriksa AL, namun belum menemui titik terang pelaku yang menyerang Novel Baswedan. Pemeriksaan alibi AL menjadi bagian penting bagi penyidik untuk mengungkap kasus ini.Dalam kesempatan yang sama, Argo mengatakan bahwa AL masih bersaudara dengan dua saksi yang sempat dicurigai sebagai pelaku penyerangan Novel, M dan H. Keduanya tidak terbukti sebagai pelaku."Januari 2017, AL bertemu dengan saksi H yang pernah diperiksa," tandas Argo.Nama AL mencuat dan diduga sebagai pelaku setelah penyidik Polda Metro Jaya dan Bareskrim Polri menemui Novel yang sedang dirawat di Singapura. Penyidik mendapat keterangan dari Novel jika ada satu orang yang dicurigai, kemudian tim melakukan penyelidikan. Setelah penyelidikan, polisi menangkap AL pada Selasa 9 Mei.Novel disiram air keras saat pulang dari masjid selesai salat Subuh, 11 April. Akibat penyerangan ini, penglihatan Novel terganggu dan harus menjalani perawatan di Singapura.Novel Baswedan merupakan Kepala Satuan Tugas yang menangani beberapa perkara besar, satu di antaranya adalah kasus dugaan korupsi proyekKTP elektronik.(TRK)