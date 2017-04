KPK Diminta Bersihkan BUMN dari Korupsi

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta membersihkan praktik korupsi di seluruh badan usaha milik negara (BUMN). Pembersihan sudah harus dilakukan usai terungkapnya modus pemberian upah dari hasil penjualan produk kepada pejabat PT Perantara Angkatan Laut (PAL) Indonesia.



"Modus dengan mengambil sebagian fee dari hasil penjualan diduga banyak terjadi di BUMN," kata Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Febri Hendri, saat dihubungi Media Indonesia, Kamis 6 April 2017.

Menurutnya, KPK harus sigap menekan tindak pidana korupsi di seluruh sektor pemerintahan, khususnya lembaga yang berwenang mengelola keuangan negara."Kami berharap KPK juga melakukan OTT (operasi tangkap tangan) terhadap jajaran direksi BUMN lain yang melakukan hal serupa. KPK dapat memulai dengan informasi dari dalam, terutama dari pihak yang gerah dengan praktik korupsi, pihak yang bertikai, atau pihak yang dirugikan," ujarnya.Febri menuturkan celah korupsi banyak dijumpai di BUMN karena belum terbentuknya sistem yang transparan dan akuntabel.Lebih lanjut, kata dia, pemerintah harus segera mengatur ketentuan upah dari penjualan produk. "Perlu ada kebijakan yang mengatur fee marketing untuk mendapatkan proyek dari lembaga nonpemerintah. Khusus proyek pemerintah, marketing fee harus dilarang," ujarnya.Ketentuan itu, menurutnya, mutlak dibuat agar BUMN bisa berkontribusi terhadap pendapatan negara dan menekan modus korupsi dengan menggelembungkan harga.Di kasus PT PAL, KPK telah menahan sejumlah petinggi perusahaan, yakni Direktur Keuangan PT PAL Saiful Anwar, Direktur Utama PT PAL Indonesia Muhammad Firmansyah Arifin, dan General Manager Treasury PT PAL Indonesia Arief Cahyana. KPK juga menangkap agen dari AS Incorporation, Agus Nugroho.Korupsi di PT PAL terbongkar saat KPK melakukan OTT di Jakarta dan Surabaya pada Kamis 30 Maret dan menangkap 17 orang. Dalam operasi tersebut disita uang USD25 ribu yang diduga sebagai upah dari hasil penjualan dua kapal SSV kepada Kementerian Pertahanan Filipina lewat perantara AS Incorporation.Pada penjualan kapal perang ini, AS Incorporation mendapatkan upah 4,75 persen dari nilai kontrak pembelian USD86,96 juta. Sebanyak 1,75 persen dari upah tersebut diduga digelontorkan ke oknum pejabat PT PAL.(UWA)