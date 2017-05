Kornea Mata Kanan Novel Mengalami Peradangan

Metrotvnews.com, Jakarta: Proses pengobatan mata penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan di Singapura mulai mengalami perkembangan signifikan. Memasuki hari ke-34, Senin 15 Mei 2017, Novel dijadwalkan mendapat kunjungan pemeriksaan dari dokter ahli guna melihat perkembangan perawatan matanya.



Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, berdasarkan hasil pemeriksaan terakhir, pertumbuhan selaput kornea stagnan pada dua hari terakhir. Namun, saat ini telah terjadi sedikit pertumbuhan selaput kornea di mata kanan serta pertumbuhan pembuluh darah di mata kiri bagian atas.

"Namun ada peradangan (inflamasi) pada bagian tengah kornea mata kanan, meskipun belum teridentifikasi adanya infeksi," ujar Febri di Jakarta, Senin 15 Mei 2017.Selain itu, tekanan mata sebelah kiri Novel pun sudah normal. Sejauh ini pemberian obat akan dicek serta disesuaikan kembali, khususnya apabila tidak terjadi kenaikan tekanan di mata sebelah kiri."Didapatkan juga informasi bahwa hasil pengecekan potasium dalam darah tercatat normal. Pengecekan membaca huruf dan angka di tembok, mata kanan kondisi bagus hingga level terkecil (20/6), sedangkan mata kiri hanya mampu melihat huruf pada baris paling kedua (70/20)," beber dia.Hingga hari ke-34 ini, Lembaga Antirasywah dan keluarga Novel sangat berharap kesehatan Novel bisa secepatnya pulih. Tak hanya itu, mereka juga berharap ada kemajuan dalam penangan kasus penyiraman air keras itu."Karena belum ada perkembangan signifikan dalam pengungkapan pelaku penyerangan hingga telah melewati pertengahan minggu pertama di bulan kedua, setelah teror Selasa 11 April subuh itu dilakukan," ujar dia.(OJE)