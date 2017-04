KPK Terus Koordinasi dengan Polisi Usut Penyiraman Novel

Metrotvnews.com, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengusut kasus penyiraman air keras terhadap salah satu penyidik senior KPK, Novel Baswedan. Novel mengalami luka di wajahnya usai disiram air keras usai salat Subuh di Masjid dekat rumahnya.



Juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, pihaknya terus menjalin koordinasi dan komunikasi dengan Polda Metro Jaya untuk mengusut kasus ini. Semua barang bukti yang diperlukan juga diserahkan ke kepolisian.

"Saya kira KPK akan berikan semua informasi terkait itu. Tidak mungkin kita tidak berikan informasi," kata Febri di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu 12 April 2017.Seluruh barang bukti yang diminta kepolisoan, kata Febri, bakal diserahkan. Termasuk rekaman closed circuit television (CCTV) yang dipasang di sekitar kediaman Novel.KPK, jelasnya, sebelum insiden penyiraman air keras kepada Novel memang sempat memasang CCTV di sekitar kediaman kerabat Anies Baswedan itu. Sebab, sebelum insiden, KPK sempat mengendus bakal ada serangan terhadap Novel."Jadi, ketika sebelum kejadian kemarin, informasi awal, maka kita sudah mitigasi resiko dengan memasang CCTV di dekat kediaman novel. Kita juga sudah koordinasi dengan penyidik soal itu," tegas Febri.Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengatakan pihaknya belum memeriksa bukti rekaman dari CCTV. Menurut Argo, CCTV itu terpasang di depan rumah Novel. CCTV, memang inventaris bagi Novel dari lembaga antirasywah.Polisi terus mengusut aksi teror terhadap Novel Baswedan. Sebanyak 15 saksi sudah diperiksa. Mereka yang dimintai keterangan adalah orang-orang yang tinggal di sekitar rumah Novel yang ada di kawasan Kelapa Gading itu.Selain memeriksa saksi, polisi juga menemukan barang bukti seperti cangkir dan cairan. Dua benda itu diduga digunakan pelaku saat menyerang Novel, kemarin subuh.Cangkir dan cairan tengah diteliti di Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri. Penyidik berharap ada titik terang lewat bukti yang ada buat menyingkap tabir aksi teror terhadap Novel.Wajah Novel disiram air keras oleh orang tak dikenal usai pulang salat Subuh di masjid dekat rumahnya, di Kelapa Gading, Jakarta Utara, kemarin. Pelaku diduga dua orang dan mengendarai sepeda motor.(SCI)