Polisi Tunggu Izin Dokter untuk Periksa Novel

Metrotvnews.com, Jakarta: Polisi belum bisa memeriksa penyidik KPK Novel Baswedan yang disiram air keras. Pasalnya, polisi perlu memperhatikan kondisi kesehatan Novel.



"Kita tunggu keterangan dari dokter, apa sudah bisa diperiksa atau masih pengobatan," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Rikwanto di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis 20 April 2017.

Menurut dia, segala keputusan untuk mengambil keterangan Novel ada di tangan dokter yang merawat Novel di Singapura. "Di sana kita juga amankan (pengamanan untuk Novel), bekerjasama dengan kepolisian Singapura. Ada yang melekat," jelasnya.Terkait pemeriksaan CCTV, Rikwanto menjelaskan, polisi masih menunggu hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik. "Hasil gambarnya sangat tergantung sudut arah CCTV, cuacanya, keadaan siang, malam, dan sore," singkat dia.Wajah Novel disiram air keras oleh orang tak dikenal usai pulang salat Subuh di masjid dekat rumahnya, di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa 11 April. Pelaku diduga dua orang dan mengendarai sepeda motor. Saat ini Novel sedang mendapat perawatan di Singapura.(OGI)