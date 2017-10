Bos First Travel Memakai Duit Jemaah Buat Keperluan Pribadi

Metrotvnews.com, Jakarta: Polisi menyebut dana yang terkumpul dari para jemaah dipakai oleh bos First Travel secara pribadi dan kepentingan operasional. Uang yang digunakan secara pribadi pun mencapai Rp127 miliar.



"Ada, jadi dana yang sudah terkumpul itu. Kan ada 2, dipakai untuk kepentingan operasional dan pribadi," jelas Kasubdit V Dit Tipidum Bareskrim Polri, Kombes Dwi Irianto, di Bareskrim Polri, KKP, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat 6 Oktober 2017.

Dia mengatakan, uang jemaah tersebut salah satunya digunakan Anniesa Hasibuan, istri Andika Surachman, bos First Travel itu untuk mengikuti acara New York Fashion Week.



"Untuk kepentingan pribadi, untuk sementara dari hasil Rp127 miliar," katanya.



Sementara itu, pihaknya kini tengah mengebut penyelesaian berkas perkara untuk tiga tersangka kasus penipuan ini. Mereka ialah Andika dan Anniesa dan Siti alias Kiki. Pemberkasan, kata dia, sudah mencapai 90 persen.



"Target kita minggu depan lah, kita kirim dulu berkas ke kejaksan baru nanti kita lihat lagi," ujarnya.









(AZF)