Novel Kembali Jalani Pemeriksaan Mata di Singapura

Jakarta: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan kembali menjalani pemeriksaan mata kirinya di Rumah Sakit (RS) Singapura. Pemeriksaan dilakukan untuk melihat perkembangan perawatan mata kiri Novel pascaoperasi.



Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan dari hasil pemeriksaan kondisi mata kiri Novel dinyatakan baik. Bahkan, darah yang di belakang lensa sudah jauh berkurang atau semakin sedikit.



"Penglihatan mata kiri bagian atas yang tadinya tidak terlihat sekarang sudah terlihat," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Senin, 21 Mei 2018.



Meski begitu, menurut Febri penglihatan kiri Novel semakin jelas. Namun, beberapa permasalahan sebelumnya masih tetap sama yaitu lebar pandangan yang sempit dan pandangan berbayang serta penglihatan masih agak gelap dibanding mata kanan.



"Terkait persoalan gelap tersebut dokter menyampaikan bahwa itu terkait masalah syaraf yang lemah dan perlu dilihat perkembangannya ke depan," ujar Febri.



Berbeda dengan mata kirinya, kondisi mata kanan Novel justru belum terlihat signifikan. Pertumbuhan pembuluh darah pada lensa mata kanan akibat luka 'carutan' bertambah.



"Jika kondisi memburuk, maka akan dilakukan operasi seperti halnya mata kiri. Besok dijadwalkan dilakukan pemeriksaan dengan Dokter ahli glaukoma dan dokter untuk cek kondisi lensa mata," ucap dia.



Pada kesempatan itu, Febri juga menyinggung penanganan kasus penyiraman air keras terhadap Novel yang tak kunjung rampung. Lembaga Antikorupsi masih berharap banyak polisi segera menemukan pelaku maupun otak di balik teror keji tersebut.



"KPK tetap berharap kasus penyerangan terhadap penyidik KPK ini bisa diselesaikan dengan baik agar tidak terulang pada pihak lain," pungkasnya.









(FZN)