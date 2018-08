Ahli Sebut Misrepresentasi Harus Dibuktikan Putusan Pengadilan

Jakarta: Sidang perkara dugaan korupsi Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) kembali digelar Pengadilan Tipikor Jakarta. Sidang kali ini beragendakan pemeriksaan saksi ahli meringankan untuk terdakwa.



Terdakwa Syafruddin dan kuasa hukumnya mengajukan satu saksi meringankan, mantan Menteri Sekretaris Negara Bambang Kesowo serta tiga orang ahli, yakni ahli hukum pidana Prof. Andi Hamzah, ahli hukum perdata Prof. Nindyo Pramono, dan ahli hukum pidana Dr. Eva Zoelva.

Dalam sidang, Nindyo Pramono menjelaskan dalam perjanjian perdata, termasuk dalam hal ini Master of Settlement and Acquisition Agreement (MSAA), penyelesaian BLBI oleh BDNI terjadi misrepresentasi atau tidak harus melalui keputusan pengadilan.



Sebab, dalam hukum perdata tidak ada dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan. Dengan demikian, kata Nindyo, jika belum ada putusan pengadilan maka belum ada misrepresentasi.



"Kalau belum ada putusan pengadilan, maka misrepresentasi belum terjadi," kata Nindyo dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis, 16 Agustus 2018.



Pengacara SAT, Yusril Ihza Mahendra sempat menanyakan, dalam kasus SKL BLBI, BPPN telah menunjuk akuntan publik atau konsultan hukum untuk melakukan audit apakah terjadi misrepresentasi soal utang petambak Dipasena. Dia juga mempertanyakan apakah hal itu dapat menjadi dasar untuk menyatakan bahwa telah terjadi misrepresentasi.



Menurut Nindyo, sama seperti di perusahaan terbuka, maka sebelum go public harus diaudit di antaranya due diligence. Hasilnya, terdapat kesimpulan hingga rekomendasi, namun ini belum bisa menjustifikasi terjadinya pelanggaran.



"Akan muncul pendapat hukum yang di dalamnya ada rekomendasi, tapi kalau pendapat itu belum bisa menjustifikasi misrepresentasi. Itu baru pendapat," ujar dia.



Adapun pendapat konsultan hukum atas hasil audit terhadap utang petambak Dipasena dalam kasus perdata ini baru sebagai petunjuk jika nantinya diajukan gugatan ke pengadilan. "Ini harusnya disampaikan dulu ada dugaan mirsepresentasi," ucap dia.



"Kemudian kalau tidak mau memenuhi bisa jadi bukti di pengadilan. Jadi menurut saya belum misrepresentasi karena dia tidak mempunyai otoritas untuk menyatakan misrepresentasi," timpal dia.



Karena itu, untuk membuktikan tudingan terhadap Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali BDNI telah melakukan misrepresentasi atas utang petambak yang dituding tidak lancar atau macet, maka harusnya didugat dulu secara perdata ke pengadilan.



"Jalurnya digugat dahulu di perdata, dibuktikan dahulu misrepresentasi atau tidak," pungkasnya.





