Polisi Diultimatum Tak Main-Main Singkap Kasus Novel

Jakarta: Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menaruh harapan pada pembentukan tim gabungan penyidik kasus penyerangan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Kasus ini masih menjadi pekerjaan rumah polisi.



"Saya yakin saya percaya pihak kepolisian tidak main-main untuk mengungkap ini," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 14 Januari 2019.

Politikus Partai Golkar itu menegaskan DPR mendukung penuh polisi segera mengungkap kasus penyerangan Novel. Pengungkapan kasus ini menjadi salah satu hal yang ditunggu publik maupun Novel sebagai korban.



Bamsoet mafhum kelanjutan kasus Novel bergantung sejauh mana tim penyidik gabungan menemukan bukti-bukti maupun keterangan saksi di lapangan. Tim penyidik gabungan yang dibentuk diharapkan mampu memberikan titik terang.



"Kalau bukti-bukti lapangannya minim, kemudian saksi juga tidak memberikan keterangan yang minim juga, ya pasti akan sulit terungkap," ujar dia.



Polri membentuk tim gabungan penyidik kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan yang terjadi 11 April 2017. Pembentukan tim gabungan ini sempat dikritik lantaran dianggap bermuatan politis.



Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo menepis kekhawatiran itu. "Tidak ada kaitannya dengan aliansi-aliansi politik tertentu," kata Dedy di Kompleks Mabes Polri, Sabtu, 12 Januari 2019.





