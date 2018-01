Fayakhun Sebut WhatsApp-nya Diretas

Jakarta: Anggota Komisi I DPR RI Fayakhun Andriadi mengaku aplikasi perpesanan WhatsApp miliknya dibajak seseorang. Ia bahkan sempat meminta kepolisian mengusut kasus ini.



Fayakhun membongkar informasi itu saat bersaksi pada persidangan lanjutan perkara suap di Badan Keamanan Laut (Bakamla) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu, 31 Januari 2018. Dia dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Nofel Hasan.

Awalnya, jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi menampilkan tangkapan layar percakapan antara Fayakhun dengan pengusaha Erwin Arief. Keduanya tengah membicarakan permintaan uang USD300 ribu untuk petinggi Golkar.



Fayakhun jelas menampik itu. "Saya tidak pernah menulis pesan-pesan itu. Kalau saya lihat itu copy paste bukan data natural. Saya juga tidak pernah minta uang," kata Fayakhun, Rabu, 31 Januari 2018.



Jaksa kemudian menunjukkan bukti tangkapan layar lainnya. Toh, Fayakhun tetap membantah. "Saya tidak pernah kirim pesan rinci seperti ini. Apalagi itu, panggilan Erwin 'bro'. Saya panggil Erwin pakai 'Win'."



Jaksa setidaknya menunjukan hampir lima bukti tangkapan layar perbincangan tersebut. Namun, Fayakhun membantah semua bukti percakapan tersebut.



Bahkan, politikus Partai Golkar itu mengaku jika akun WhatsApp miliknya diretas oleh seseorang. Ia juga mengaku telah melaporkan hal tersebut ke kepolisian.



"Saya pernah melaporkan ke Polri mengenai adanya hacking account BBM dan WA saya. Ada keluhan dari teman-teman saya, mereka dapat pesan dari saya yang intinya minta uang," tutur dia.





Bukti transkrip percakapan yang diperlihatkan jaksa pada KPK





Berikut transkrip percakapan Fayakhun dengan Erwin;



22/6/2:15 Erwin Arief:

Ok bro sabar nanti akan aku jelaskan sama FS dengan sejelas jelasnya seperti yang kita bicara tadi.

Ya bro bila perlu besok sore saya ketemu muka dengan bro dan Dami, sekitar jam 4 di dpr



Erwin Arief: Siap



Fayakhun Andriadi: Saya ceritakan apa yang sesungguhnya terjadi, saya ini pelaku langsung. Bukan "aktor di belakang layar" dalam proses pembahasan anggaran



23/5/12:28

Fayakhun Andriadi:

Bro, ini wa dari agus: sesuai dari pengiriman berkas pertama yang mau ngirim dari singapore dan ternyata setelah dapat mt03 dikirim di jakarta. Pihak yang megang rekening ketakuan ada transaksi di Jakarta



Erwin Arief: jadi gimana bro. kan dikirim ke singapore



Fayakhun Andriadi: Cuma semula kan dari spore ke spore. Krn tanpa meberitahu. Dami kirim dari jakarta ke spore yang punya rek gemetaran



24/5/08.43

Fayakhun Andriadi: Sebentar. Sudah aman bro. Things done. Terima kasih sudah dikawal bro



Erwin Arief: siap ok thanks



24/6: 11/07

Fayakhyn Anriadi: Ok mas Fay, nanti kita kopi darat. Au lagi di luar kota.

Ini selengkapnya:

Baru selesai rapat terbatas pagi ini:

Kemhan 5949

Lemsaneg 950

BIN 450

Wanntanna 112

Bakamla 1550

Kemhan ditangani Chen

Selain Kemhan adalah saya

Dari Kom 1 say sendri yang hadir dengan ketua komisi online wa saat ini ndampingi saya

Ya bro tenang aja. Saya pantau terus sampai ketok nanti malam. Yang ndatangi ketua komisi I kemarin perihal bakamla adalah Bertu Melas PKB



9/7, 00:35

Fayakhun Andriadi: Krn kerja saya dan kerja habsi paralel bahwa Habsi membuat menkeu menyadari bahwa bakamla adalah prioritas ditambah besar (Boleh ditambah melebihi 300) itu benar. Namun penambahan yang riil dilakukan oleh banggar, bukan oleh meneku. Ya bro. Onta kan baru pertama kerja begini dan memang temen2 di kom 11 dia kenal baik dan dia minta tolong. Bahwa menkeu mengijinkan enambahan di ats 300 itu kerja habsi. Tapi menkeu nambahi nol itu juga kerja habsi. Kerja saya: banggar nambahi 1550.

Ok dami ntar kita ketemu di vienna ya



23/7 21: 49

Fayakhun Andriadi: Sn: bbm saya semalam spt ini

Mas bisa mampir ke rumah. Banyak yang mengusulkan sampean diganti panggar komisi 1. Pindah mas

Tolong sampaikan ke FS itu kaintannya dengan saya memberikan tambahan ke Bakamla. Saya dimintai segera beresin.

Ini adalah hubungan baik saya dengan bro Erwin dan FS. Segera yg bakamla 1550 diselesaikan, senin saya sdh samai jakarta saya beresin ke sn.

Kalau sampai nggak beres saya selesai sampai disini bro. Abis saya



Erwin Arief: Ok bro aku sampaikan dengan fahmi malam ini juga



29/8 14: 21

Fayakhun Andriadi:

Bro tolong asap. Saya sdh diperintah sn untuk ketemu saidah, asap.

Saya sudah diledek tadi: kan selama ini saidah temenmu kan? Kan elo yang belain selama ini. Masa susah diajak ketemu? Saya malu bro



Adami: Pak kata om femi besok bisa



