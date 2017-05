Sebulan Lalu Novel Disiram Air Keras, Pelakunya Masih Misterius

Metrotvnews.com, Jakarta: Selasa pagi 11 April, penyidik senior KPK Novel Baswedan disiram air keras. Sebulan berlalu, polisi belum mampu menangkap pelaku.



Polisi sempat menangkap AL, lalu dilepas karena tak cukup bukti bahwa ia terlibat menyerang Novel. Polisi menangkap AL berdasarkan foto yang disebut diterima dari Novel.

Aksi solidaritas mendukung Novel Baswedan di Taman Aspirasi, Jakarta. Antara Foto/Rosa Pangabean

Novel saat dibawa menuju Rumah Sakit Jakarta Eye Center. Antara Foto/Akbar Nugroho Gumay

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Irjen Setyo Wasisto mengatakan, polisi perlu waktu menangani kasus ini. Ia menggaransi, penyidik polisi bekerja serius dan akan terus bekerja keras agar bisa menangkap pelaku."Semua ada faktor keberuntungan. Ada kasus yang hingga kini belum terungkap, ada juga kasus yang cepat," kata Setyo di Markas Besar Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat 12 Mei 2017.Terkait penangkapan AL, Setyo mengatakan, foto yang diterima dari Novel mengarah ke sosok yang bekerja di salah satu spa di Jakarta itu. Tapi hasil pemeriksaan tidak mengarah kepada AL sebagai orang yang menyiram air keras ke muka Novel.Setyo memaparkan, AL telah menjalani serangkaian interogasi. Penyidik juga sudah memeriksa alat bukti."Sampai saat ini tidak ada sidik jari AL (dalam alat bukti). Pengakuan AL tidak ada di tempat kejadian, dicek keterangan saksi tempat dia berada ternyata cocok, AL kemudian sudah dilepas," paparnya.Meski demikian, lanjut Setya, polisi tetap memantau orang yang diduga pelaku. AL mungkin kembali diperiksa, kalau polisi menemukan bukti dan fakta baru."Kami juga bekerja sama dengan KPK. Kami masih berupaya berangkat dari tempat kejadian maupun dari informasi lain, dari kemungkinan lain bisa saja," ujar Setyo.Novel diserang sepulang dari salat Subuh di masjid dekat rumahnya, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Novel menderita luka di kedua mata dan muka. Saat ini, ia masih dirawat di Singapura.Kondisi mata kanan Novel seperti disampaikan juru bicara KPK Febri Diansyah, Rabu 10 Mei, semakin membaik, bisa melihat huruf hingga yang terkecil. Sedangkan mata kirinya hanya bisa melihat huruf dengan ukuran terbesar di bagian paling atas.(TRK)