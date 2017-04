Serangan Kepada Novel Menunjukkan Beratnya Memberantas Korupsi

Metrotvnews.com, Jakarta: Serangan yang diterima penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menunjukkan beratnya tantangan pemberantasan korupsi di Indonesia.



"Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran buat kita semua bahwa memberantas korupsi itu memang enggak sederhana," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 20 April 2017.



KPK kerap menemui hambatan dalam menjalankan tugasnya. Serangan ke petugas komisi antirasyuah yang tengah bekerja kerap terjadi, baik ke penyidik, penyelidik ataupun jaksa.



Serangan dan teror tak jarang diterima mereka yang bekerja. Salah satunya, kasus serangan dengan air keras ke penyidik senior KPK Novel Baswedan. Beruntung nyawa Novel tidak terancam walau serangan menyebabkan kondisi matanya terganggu.



Saut mengatakan, kondisi Novel secara umum sudah ada kemajuan meski relatif lambat. "Kemajuannya ada tapi sedikit lambat ya. Harapannya ada kemajuan. Dari titik putih yang mengambang," jelasnya.





(FZN)