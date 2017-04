Kapolri akan Temui Ketua KPK Bahas Teror terhadap Novel

Metrotvnews.com, Jakarta: Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian segera menemui Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyusul terjadinya aksi penyiraman air keras oleh orang tak dikenal terhadap penyidik KPK Novel Baswedan.



"Nanti saya akan berdialog dengan Ketua KPK," kata Jenderal Tito, di Jakarta, seperti dilansir Antara, Rabu 12 April 2017.

Sejauh ini pihaknya pun telah berkomunikasi dengan Agus Rahardjo melalui pesan singkat untuk membahas strategi dalam mengungkap pelaku dan motif aksi tersebut."Saya sudah komunikasi melalui WhatsApp dan kami sampaikan komitmen untuk mengungkap. Kemudian Bapak Presiden sudah menugaskan kepada saya dan saya juga sudah memberi penekanan kepada tim investigasi untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengungkap kasus ini," katanya.Tito juga menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa yang menimpa Novel. Untuk mengungkap kasus ini, polisi telah membentuk tim investigasi yang terdiri atas sejumlah personel Polres Jakarta Utara, Polda Metro Jaya dan Mabes Polri."Tim ini sudah bekerja mulai kemarin (11 April)," katanya.Mantan Kapolda Metro Jaya ini menambahkan jajarannya telah dikerahkan untuk memperketat keamanan di rumah sakit tempat Novel dirawat serta di kediaman Novel.Pada Selasa 11 April usai menunaikan salat Subuh di masjid, Novel yang sedang berjalan menuju rumahnya, tiba-tiba disiram cairan diduga air keras oleh dua pelaku yang berboncengan menggunakan sepeda motor. Cairan tersebut mengenai sebagian wajah dan mata Novel. Novel tidak bisa melihat wajah pelaku karena pelaku saat itu menggunakan helm.Novel langsung dilarikan ke RS Mitra Keluarga Kelapa Gading untuk mendapatkan pertolongan pertama. Kemudian Novel dipindahkan ke Jakarta Eye Center (JEC), Menteng, Jakarta Pusat, untuk mendapatkan penanganan maksimal di area mata.(UWA)