Korban Pembunuhan di Hotel Time Out Sempat Dilaporkan Hilang

Jakarta: Polisi masih mengusut kasus yang dialami LH, perempuan korban pembunuhan di Hotel Time Out, Gambir, Jakarta Pusat. Warga Apartemen Mediterania, Jakarta Barat, sempat dilaporkan hilang.



"Profesinya freelance. Dia Tiongkok, ibu-ibu," ujar Ruly di Polda Metro Jaya, Jumat, 31 Agustus 2018.

Berdasarkan informasi yang didapatkan Ruly, korban keluar dari apartemennya karena memiliki janji bertemu dengan seseorang. "Janji dengan seseorang di luar. Terus kemudian yang bersangkutan sudah kurang lebih 1x24 jam enggak balik. Akhirnya dicari karena tidak datang, handphone dihubungi enggak bisa, akhirnya menghubungi Polsek Tamansari," paparnya.



Ruly memaparkan, setelah laporan tersebut diterima, timnya pun melakukan pencarian terhadap LH. Ternyata, ciri-ciri korban hilang yang terlapor mirip dengan LH dan ditemukan telah meninggal dunia di Hotel Time Out.



"Dengan adanya laporan orang hilang kami melakukan langkah-langkah pencarian dan sebagainya, sampai akhirnya ditemukan di hotel itu," tuturnya.



LH ditemukan tewas di kamar 202 Hotel Time Out pada Minggu, 26 Agustus 2018. Dia diduga dibunuh. Jenazah korban telah membusuk ketika ditemukan. Dia disinyalir telah tewas tiga hari sebelum penemuan.



Dalam penyelidikan kasus ini, polisi telah memeriksa sejumlah saksi dari staf hotel. Selain itu, polisi juga telah memeriksa rekaman kamera pengawas di hotel.



LH, diketahui check-in bersama pria bermasker. Informasi itu didapat berdasarkan rekaman closed-circuit television (CCTV).





(YDH)