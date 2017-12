Ahli Sebut Penetapan Tersangka Novanto 2 Kali Sah

Jakarta: Guru Besar ahli hukum pidana Universitas Padjajaran (UNPAD) Bandung Komariah Emong Sapardjaja menilai surat perintah penyidikan (sprindik) yang sudah diputuskan tak sah dalam sidang praperadilan secara otomatis tidak berlaku. Sprindik baru yang dikeluarkan sah.



"Dengan sendirinya sprindik yang pertama tidak berlaku ketika ditetapkannya sprindik yang baru karena memang dibolehkan oleh putusan Mahkamah Agung (MK) Nomor 21 Tahun 2014," kata Komariah saat menjadi saksi ahli dalam sidang praperadilan Setya Novanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 12 Desember 2017.

Lantaran itu KPK boleh menetapkan tersangka untuk kedua kalinya tanpa melanggar asas nebis in idem. Pasalnya, asas tersebut hanya berlaku untuk keputusan yang menghukum atau membebaskan.



Bahkan, di dalam putusan MK sama sekali tidak menentukan jumlah seseorang boleh ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama. "Jadi gugur dalil nebis in idemnya," sambung dia.



Sebelumnya, kubu Novanto menyebut penetapan tersangka kedua kali oleh KPK pada kliennya cacat prosedur. Tim menyebut KPK melabrak asas nebis in idem yakni seseorang tidak boleh dituntut dua kali untuk kasus yang sama setelah keputusan yang berkekuatan hukum tetap.



(REN)