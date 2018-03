Polisi Serahkan Jeniffer Dunn ke Jaksa

Jakarta: Tersangka kasus narkoba Jeniffer Dunn segera disidang. Polda Metro Jaya melimpahkan barang bukti dan tersangka ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, hari ini, Kamis, 15 Maret 2018.



"Berkaitan dengan kasus ini, kita sudah komunikasi dengan Kejaksaan Tinggi untuk melimpahkan tersangka (Jeniffer) ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono, di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis, 15 Maret 2018.

Pelimpahan ini lantaran berkas perkara Jeniffer sudah dinyatakan lengkap alias P21. Sebelum pelimpahan, Jeniffer terlebih dulu diperiksa unit Dokkes Polda Metro Jaya di ruangan Direktorat Narkoba.



"Hasil pemeriksaan Dokter adalah kondisinya normal. Maka hari ini kita akan menyerahkan tersangka dan barang bukti ada ponsel dan pipet ya. Kita serahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan," beber Argo.



Polisi menangkap artis Jeniffer Dunn terkait kasus narkoba. Dia ditangkap di rumahnya Jalan Bangka XII C, No 29, RT 001/010, Pela Mampang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Minggu, 31 Desember 2017.



Jeniffer ditangkap setelah polisi terlebih dahulu menangkap FS, pria yang akan memasok sabu kepada Jennifer. FS ditangkap di Jalan Rukun No. 27B, RT 002/005, Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.



Jeniffer dijerat dengan Pasal 114 Ayat (l) Sub Pasal 112 Ayat (l) junto Pasal 132 Ayat (l) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ia akan diganjar hukuman maksimal 20 tahun penjara.



