Dokter Inggris Tangani Mata Novel di Singapura

Jakarta: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan akan menjalani operasi tambahan di Singapura pekan depan. Pihak rumah sakit akan mendatangkan dokter ahli dari Inggris untuk menangani operasi mata Novel.



"Rencana pekan depan ada operasi tambahan dengan mendatangkan dokter ahli dari Inggris," katan Plh Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriani di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 6 Februari 2018.



Menurut Yuyuk, tim dokter dari Inggris didatangkan karena pada operasi sebelumnya pertumbuhan selaput mata kiri Novel lambat. Novel sendiri sudah dua kali menjalani operasi untuk memasang jaringan gusi di mata kirinya.



Baca: Polisi Ingin Gali Kasus yang Pernah Ditangani Novel

"Jadi ini operasi selanjutnya untuk mempercepat pertumbuhan yang ada di selaput matanya sebelah kiri. Mohon doanya," ucap dia.



Novel disiram air keras usai salat subuh tak jauh dari rumahnya di Jalan Deposito depan Masjid Al Ikhsan RT 03/10 Kelapa Gading, Jakarta Utara, Selasa 11 April 2017. Akibatnya, kedua mata Novel mengalami luka bakar yang cukup parah hingga harus dilarikan ke rumah sakit di Singapura.



Kurang lebih hampir sepuluh bulan Novel menjalani perawatan mata di rumah sakit di Singapura. Novel pun sempat menjalani operasi besar di bagian mata kirinya beberapa beberapa bulan lalu.



Tim dokter yang merawat kondisi mata Novel menganjurkan agar penyidik senior lembaga antirasuah tersebut dilakukan operasi kembali. Sayangnya, belum ada pelaku maupun dalang yang menyebabkan Novel ‎hampir buta‎.









(FZN)